2023年期待作品之一！高人氣講師鄭敬淏＋小菜店老闆全道嬿的《頭等緋聞》1月首播！

2023年tvN最新週末電視劇《頭等緋聞》開播前即受到觀眾們的關注，主視覺海報公開後更令人期待影后全道嬿與帥氣鄭敬淏將如何展開戀情。
《頭等緋聞》描述在私人補教育的戰場上，所展開「國家代表小吃店」的熱血社長與韓國數學頭等講師的甜蜜又苦澀的戀愛故事。而令觀眾們引頸期盼的就是這兩位演員的組合，《機智醫生生活》的鄭敬淏，以及《緊急迫降》《人間失格》的影后全道嬿，是觀眾們相信而看的演員，也是意想不到的新鮮組合。
每一次的作品都令人印象深刻的全道嬿，也嘗試著各種不同角色的演出，獨特的消化能力讓她無論演出《緊急迫降》的鐵血部長或是《人間失格》中生活毫無重心的中年女子，都能讓人感受到她獨特的表現方式，讓觀眾們看得揪心。《頭等緋聞》中她將飾演國家代表選手出身，現正經營小菜店的女社長南幸善。
而本劇的男主角鄭敬淏，則以《機智醫生生活》系列的角色深植人心，近期在電影《整形帝王》中也飾演一位整形名醫，與馬東石合體搞笑。《頭等緋聞》中他將飾演相當受歡迎的紅牌講師，兩位演員的首次合作令人期待，而究竟是怎樣的《頭等緋聞》會使眾人感到驚訝？
tvN新週末電視劇《頭等緋聞》可望接檔《還魂：光與影》於2023年1月播出。
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