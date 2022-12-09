[含EP9－10剧透]《明星经纪人生存记》独具慧眼最暖心经纪人徐贤宇！艺人有状况他冲第一！

[有雷]《明星经纪人生存记》仅剩下周两集即将播毕，而剧中艺人洽谈合约或私生活状况百百种，各种个性的经纪人也有各自不同的方面对挑战。其中总是暗自努力而不争抢出风头的经纪人徐贤宇，呵护艺人的暖心程度相当令人感动。

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《明星经纪人生存记》中的重心Method娱乐公司，自从新代表具海俊（许城泰饰）走马上任后，进行了铁血整顿，在他眼中没有产值就必须遭到开除，身为公司中流砥柱的这群经纪人们也大喊吃不消，甚至打算抵制他而全体拒绝出席他的就职典礼，不过大家仍然阴错阳差，因为有必须洽谈的对象而出现在典礼上。



罗暎锡PD本次找上了在《鱿鱼游戏》表现令人印象深刻的「韩美女」演员金姝怜，邀请她参与新节目，但在那之前必须进行垂降训练。金姝怜其实患有惧高症，而《鱿鱼游戏》中那场跌落玻璃桥的戏码，至今仍是她的恶梦，不愿回想也害怕大家提起。她怎么也无法跨越内心障碍，经纪人金众敦（徐贤宇饰）耐心地陪著她练习，也安慰她给她建立自信心，甚至她喝醉爬上高处几乎发生危险，金众敦也是冲第一，成为她的人肉垫背。连金姝怜都感动说出「很高兴有你成为我的经纪人」。



金众敦独具慧眼看出了公司柜台小姐喜善的演技才能，总是为她安排多种不同风格的试镜。这次看她一头栽入情欲音乐剧，众敦更是为她担忧。喜善能获得演出机会固然开心，不过经纪人众敦也因为导演吴勋（鲁敏宇饰）在外的风评不佳而担心喜善的安危，甚至在喜善独自与导演彩排时，众敦担心喜善会遇到被性骚扰的状况，此时他突然像男友般的出现，告诉喜善他就在外面等著，是一位坚强的后盾。



在公司内众敦更是千齐认（郭善英饰）的老朋友，每当千齐认闯了什么祸他总是第一个知道，也会守口如瓶。他似乎有点在意齐认但却未说出口，在她身边成为沉默的支持者。千齐认的感情世界一团乱，喝醉了就会把别人当作是前男友李常昱（卢相铉饰），这次她还亲上了代表具海俊。



本次的大事件就是齐认需要安抚新锐女导演与帅气演员丹尼尔海尼签约，但导演却因过往事件与丹尼尔产生误会，这个误会真正的始作俑者是麻理事（李瑞镇饰），麻理事想私下解决而找女儿贤周（朱玄英饰）帮忙，却让全公司的人都误会了贤周，以为她是别家公司派来的卧底……麻理事在这样的状况下，只好说出了他们两人的父女关系……



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