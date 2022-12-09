《黑道律師文森佐》配角大讚宋仲基人品好：我的請求他一秒鐘都沒猶豫就答應了

《黑道律師文森佐》配角大讚宋仲基人品好：我的請求他一秒鐘都沒猶豫就答應了

明星   2022年12月9日   星期五09:47   Tracy  

（封面圖源：IG@hi_songjoongki）

與宋仲基合作過的演員對他的人品讚不絕口。

宋仲基主演的電視劇《財閥家的小兒子》正在熱播中，他飾演的男主角被財閥陷害之後魂穿到1987年、財閥家小孫子陳導俊身上，重生、穿越、復仇，集齊了爆款三元素，另收視率不斷刷新，成為當下最熱門的韓劇。 作為主演的宋仲基也備受好評，他的一舉一動都受到了極大的矚目。
（圖源：MBC《Radio Star》）

最近有曾與宋仲基一起合作拍戲的演員做客綜藝節目《Radio Star》，大讚宋仲基的好人品。 尹炳熙在宋仲基主演的《黑道律師文森佐》中飾演了稻草事務所分支機構的事務長「南朱晟」，因以前演的都是戲份很少的小角色，因此每次到片場都很不自在，而宋仲基和女主角全汝彬則是與他在片場搭戲最久的演員，宋仲基的言行舉止給他留下了深刻的印象。 「前段時間我錄製了《全知干預視角》，名單上有他的名字，本來熱情地打招呼就好，但我又擔心到時候會緊張，於是提前給他打了電話，沒想到他竟然二話不說就同意出演了，連一秒鐘都沒有猶豫，還問我'哥，有什麼問題呢，我要不要早點去？' 非常男人，很講義氣。」
（圖源：VIU《財閥家的小兒子》）

此前，韓網上還曾有過一篇名為「關於演員宋仲基的人性」的帖子，發帖人表示自己是殘障人士國際舞蹈節的志願工作者，想通過網路公開宋仲基的暖心舉動。 因多重原因，舞蹈節無法進行宣傳活動。 此時發帖人偶然間看到宋仲基居家隔離的消息，找到他的郵件地址後抱著試試看的心態發了郵件給他，希望他能夠拍攝一段30秒的宣傳影片，沒想到宋仲基真地發來了影片，還精心打扮了自己，穿著能去參加頒獎禮的禮服，甚至有專業的燈光效果，非常認真且敬業地拍攝了宣傳影片。 發帖人透露其實給多名藝人發去了郵件，但都沒有下文，唯獨宋仲基有回應。

人帥會演戲還人品好，宋仲基再火50年吧！

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