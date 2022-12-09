《黑道律師文森佐》配角大讚宋仲基人品好：我的請求他一秒鐘都沒猶豫就答應了

與宋仲基合作過的演員對他的人品讚不絕口。

宋仲基主演的電視劇《財閥家的小兒子》正在熱播中，他飾演的男主角被財閥陷害之後魂穿到1987年、財閥家小孫子陳導俊身上，重生、穿越、復仇，集齊了爆款三元素，另收視率不斷刷新，成為當下最熱門的韓劇。 作為主演的宋仲基也備受好評，他的一舉一動都受到了極大的矚目。



最近有曾與宋仲基一起合作拍戲的演員做客綜藝節目《Radio Star》，大讚宋仲基的好人品。 尹炳熙在宋仲基主演的《黑道律師文森佐》中飾演了稻草事務所分支機構的事務長「南朱晟」，因以前演的都是戲份很少的小角色，因此每次到片場都很不自在，而宋仲基和女主角全汝彬則是與他在片場搭戲最久的演員，宋仲基的言行舉止給他留下了深刻的印象。 「前段時間我錄製了《全知干預視角》，名單上有他的名字，本來熱情地打招呼就好，但我又擔心到時候會緊張，於是提前給他打了電話，沒想到他竟然二話不說就同意出演了，連一秒鐘都沒有猶豫，還問我'哥，有什麼問題呢，我要不要早點去？' 非常男人，很講義氣。」



此前，韓網上還曾有過一篇名為「關於演員宋仲基的人性」的帖子，發帖人表示自己是殘障人士國際舞蹈節的志願工作者，想通過網路公開宋仲基的暖心舉動。 因多重原因，舞蹈節無法進行宣傳活動。 此時發帖人偶然間看到宋仲基居家隔離的消息，找到他的郵件地址後抱著試試看的心態發了郵件給他，希望他能夠拍攝一段30秒的宣傳影片，沒想到宋仲基真地發來了影片，還精心打扮了自己，穿著能去參加頒獎禮的禮服，甚至有專業的燈光效果，非常認真且敬業地拍攝了宣傳影片。 發帖人透露其實給多名藝人發去了郵件，但都沒有下文，唯獨宋仲基有回應。



"제 6회 장애인 국제 무용제 행사 홍보영상"



송중기가 자가격리 되어 있다는 기사를 보고 메일주소를 구하셔서 격리시간동안 댁에 있을테니핸드폰으로 30초정도 홍보영상을 찍어달라고 부탁하셨는데 지난 6년간 자료를 보내달라고 하고 연락이 없다가 한달 정도 지난뒤 이영상을 보내왔다고 합니다 pic.twitter.com/2MArea2Y65 — 구월 (@likevelysong) August 2, 2021

人帥會演戲還人品好，宋仲基再火50年吧！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞