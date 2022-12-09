《黑道律师文森佐》配角大赞宋仲基人品好：我的请求他一秒钟都没犹豫就答应了

《黑道律师文森佐》配角大赞宋仲基人品好：我的请求他一秒钟都没犹豫就答应了

明星   2022年12月9日   星期五09:47   Tracy  

（封面图源：IG@hi_songjoongki）

与宋仲基合作过的演员对他的人品赞不绝口。

宋仲基主演的电视剧《财阀家的小儿子》正在热播中，他饰演的男主角被财阀陷害之后魂穿到1987年、财阀家小孙子陈导俊身上，重生、穿越、复仇，集齐了爆款三元素，另收视率不断刷新，成为当下最热门的韩剧。 作为主演的宋仲基也备受好评，他的一举一动都受到了极大的瞩目。
（图源：MBC《Radio Star》）

最近有曾与宋仲基一起合作拍戏的演员做客综艺节目《Radio Star》，大赞宋仲基的好人品。 尹炳熙在宋仲基主演的《黑道律师文森佐》中饰演了稻草事务所分支机构的事务长「南朱晟」，因以前演的都是戏份很少的小角色，因此每次到片场都很不自在，而宋仲基和女主角全汝彬则是与他在片场搭戏最久的演员，宋仲基的言行举止给他留下了深刻的印象。 「前段时间我录制了《全知干预视角》，名单上有他的名字，本来热情地打招呼就好，但我又担心到时候会紧张，於是提前给他打了电话，没想到他竟然二话不说就同意出演了，连一秒钟都没有犹豫，还问我'哥，有什么问题呢，我要不要早点去？' 非常男人，很讲义气。」
（图源：VIU《财阀家的小儿子》）

此前，韩网上还曾有过一篇名为「关於演员宋仲基的人性」的帖子，发帖人表示自己是残障人士国际舞蹈节的志愿工作者，想通过网路公开宋仲基的暖心举动。 因多重原因，舞蹈节无法进行宣传活动。 此时发帖人偶然间看到宋仲基居家隔离的消息，找到他的邮件地址后抱著试试看的心态发了邮件给他，希望他能够拍摄一段30秒的宣传影片，没想到宋仲基真地发来了影片，还精心打扮了自己，穿著能去参加颁奖礼的礼服，甚至有专业的灯光效果，非常认真且敬业地拍摄了宣传影片。 发帖人透露其实给多名艺人发去了邮件，但都没有下文，唯独宋仲基有回应。

人帅会演戏还人品好，宋仲基再火50年吧！

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