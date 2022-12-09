《黑道律师文森佐》配角大赞宋仲基人品好：我的请求他一秒钟都没犹豫就答应了

与宋仲基合作过的演员对他的人品赞不绝口。

宋仲基主演的电视剧《财阀家的小儿子》正在热播中，他饰演的男主角被财阀陷害之后魂穿到1987年、财阀家小孙子陈导俊身上，重生、穿越、复仇，集齐了爆款三元素，另收视率不断刷新，成为当下最热门的韩剧。 作为主演的宋仲基也备受好评，他的一举一动都受到了极大的瞩目。



最近有曾与宋仲基一起合作拍戏的演员做客综艺节目《Radio Star》，大赞宋仲基的好人品。 尹炳熙在宋仲基主演的《黑道律师文森佐》中饰演了稻草事务所分支机构的事务长「南朱晟」，因以前演的都是戏份很少的小角色，因此每次到片场都很不自在，而宋仲基和女主角全汝彬则是与他在片场搭戏最久的演员，宋仲基的言行举止给他留下了深刻的印象。 「前段时间我录制了《全知干预视角》，名单上有他的名字，本来热情地打招呼就好，但我又担心到时候会紧张，於是提前给他打了电话，没想到他竟然二话不说就同意出演了，连一秒钟都没有犹豫，还问我'哥，有什么问题呢，我要不要早点去？' 非常男人，很讲义气。」



此前，韩网上还曾有过一篇名为「关於演员宋仲基的人性」的帖子，发帖人表示自己是残障人士国际舞蹈节的志愿工作者，想通过网路公开宋仲基的暖心举动。 因多重原因，舞蹈节无法进行宣传活动。 此时发帖人偶然间看到宋仲基居家隔离的消息，找到他的邮件地址后抱著试试看的心态发了邮件给他，希望他能够拍摄一段30秒的宣传影片，没想到宋仲基真地发来了影片，还精心打扮了自己，穿著能去参加颁奖礼的礼服，甚至有专业的灯光效果，非常认真且敬业地拍摄了宣传影片。 发帖人透露其实给多名艺人发去了邮件，但都没有下文，唯独宋仲基有回应。



"제 6회 장애인 국제 무용제 행사 홍보영상"



송중기가 자가격리 되어 있다는 기사를 보고 메일주소를 구하셔서 격리시간동안 댁에 있을테니핸드폰으로 30초정도 홍보영상을 찍어달라고 부탁하셨는데 지난 6년간 자료를 보내달라고 하고 연락이 없다가 한달 정도 지난뒤 이영상을 보내왔다고 합니다 pic.twitter.com/2MArea2Y65 — 구월 (@likevelysong) August 2, 2021

人帅会演戏还人品好，宋仲基再火50年吧！

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