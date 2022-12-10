【专访】《财阀家的小儿子》宋仲基：跟李星民前辈平日很少聊到演技部份，我们都是哥尔夫球球友！

正在热播的Viu原创奇幻韩剧《财阀家的小儿子》，日前男主角宋仲基就来到新加坡出席了亚太区的记者招待会为剧集造势，小编荣幸地受黄Viu的邀请，除了可以到新加坡出席记者会，也可以跟他来个小专访，来看看我们聊了些什么吧～

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还正在准备其他器材时，就先跟宋仲基闲聊了一下，他都快忘了上次来香港是什么时候，反而要我们提醒他是2018年，他才说：「啊～对！2018年...都4年前了！真的很想念香港呢...我也很想念兰桂坊（笑）我真的很爱这里！」

一开始问到如果重生会想在顺洋家当个乖宝宝，还是跟剧中一样要复仇，宋仲基就表示真的不太想重生在这样的家庭里面：「虽然这个幻想出来的故事，但我如在这样的家庭环境下长大，说真的，我觉得有点有恶心！就会觉得为什么本是同根生，但因为金钱、嫉妒、权利，而互相猜忌及伤害？甚至为了一些目标，要假装做一些事来换取，这样的家庭真的很不OK！」他说原本这个话题他们剧中的演员私下都有讨论过：「有些演员都会选择想重生在像剧中一样有钱的家庭，有些的就会跟我一样，会觉得在这个环境下会觉得不舒服，所以真的不想重生在这样的一个环境。」



在之前的访问或发布会上，宋仲基都有提及到跟前辈李星民很常聊天，私下很多交流，原来他们的话题都是围绕著哥尔夫球：「我们也很常一起去打哥尔夫球，他跟我都有这个共同嗜好，大家都很热爱这项运动，会讨论最喜欢哪一个职业选手、怎样可以提醒自己打哥尔夫球的技巧等等，总之关於这运动的，都会大聊特聊！」问到谁打哥尔夫球最厉害，宋仲基立刻表示：「他（李星民）啊！他真的打得很好（拇指）」



除了大家都有共同嗜好，大家都是演员都会聊到事业方面：「但我们不会讨论或提及太多演技这部份，这状态我会觉得因为彼此都有很多的信任度，我们只会在拍摄期间稍稍聊到演技，例如在彩排时，我在烦恼这一幕的情感要如何表达，或问他这样的情感这样演出来好不好，他都会回我：『仲基～你就照你当下的去做就对了！』当下我们信任对方的那一刻，我真的很喜欢！也很谢谢他的存生，令我更强大、演得更自然。」



剧中宋仲基演出大学生的角色也令人觉得毫无违和感，给大家赞说逆生长，就想问问他有没有什么保养大法跟大家分享，他说：「要谢谢爸妈的DNA啦（笑），我真的很喜欢我妈妈的皮肤...嗯...说真的第一次收到剧本时，真的有点烦恼，毕竟这个角色比起自己真实年龄差很多，当下读剧本都不敢OS：『你能做到吗宋仲基？』最后都是决定挑战加上真的很爱这个剧本！不过说真的，我真的没有什么很厉害的保养秘笈的！就...每天都喝苹果汁？！打哥尔夫球还有多做运动！」（小编按：真的很爱哥尔夫球XD）



这次的作品是奇幻、穿越时空类别，问他有没有什么想尝试的作品类型，他表示：「每次的试镜，都有一种要梦想成真的感觉！因为我曾梦想出很多不同概念或题材的作品，例如：浪漫的、奇幻的、战争、吸血鬼、狼人，以上都有不少我都真的有演，就有种...啊～有成真的感觉。如之后很想演出的作品，我希望是可以表达到内心更深层情感的角色或作品，这个...其实也算是梦想成真，因为来著的电影作品《祸乱》，就是这类的。」



陈导俊是以首席考进首尔大学法律系，而宋仲基也是以超高成绩考进成均馆大学经营系，读大学时期的宋仲基跟陈导俊当中有什么相似及不同。他说：「我曾经很努力考上首尔大学，只可惜没录取～先说明！我也很爱自己就读的大学喔（笑）陈导俊跟我不同是他的成绩比较好，他是以首席考进呢。第二个不同的地方是，陈导俊需要演，因为他是报复，所以他要假装很多事，但我本人...就不需要啊！也不想在真实生活上演或假装什么，我本人就是上学，我就是我。如果一个人平日都要演或假装什么，我觉得这个人很容易摧毁自己，我不想这样啊～虽然我的工作是演员，但不是在角色的时候，在其他时间，就算是现在正在被访问的我，也是我，这是我跟陈导俊最大的分别。」而在想两者比较相似的地方，他想了快一分钟多时，小编们就跟他说是颜值啊～都是很帅的！他就害羞摇头，再说：「是啦我跟他都是帅啦！我想要给我啤酒，下一个问题了好不好（微笑）」



宋仲基之后除了再跟大家说要留意的12、13集（因当中牵涉陈导俊跟爷爷之间的关系变化）之外，其实他都想推荐一幕他自己个人都很喜欢，就在第八集中，在星俊的婚礼上导俊迟到，其后等合照时跟爷爷说了几句后的微笑。他说：「我很喜欢那一场！因为我感受到当下跟爷爷的很真实的情感关系及演员之间的合作，加上那场戏上导俊不能表露他觉得不愉快的情感，所以这一幕...我很爱！」



由记者会到专访，宋仲基都是全程用英语跟大家对话，小编觉得他真的诚意十足及厉害，不愧为以超高成绩考进成均馆大学的人啊！！！大家想知道宋仲基在剧中跟顺洋家最后是如何，就在逢星期五、六、日可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴剧情啦！

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