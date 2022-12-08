[有片]新手爸爸玄彬＋國民演員黃晸珉為救人到沙漠進行《玩命交涉》！2023年2月3日全台上映

2023年最受矚目的電影之一《玩命交涉》由玄彬與黃晸珉、姜其永共同演出，日前公開主視覺海報以及預告影片，劇情描述韓國外交官與當地國情院要員為解救受困的韓國人質而前往阿富汗進行危險交涉的故事。

其中一張海報中展現出在沙漠的中央，可看見對峙的兩個陣營之間，有一個人正走向武裝的塔利班恐怖份子，在陌生又渾沌的土地上展開了超危險又緊張的交涉大作戰。而另一張海報中則是兩位主角，當地國情院要員「朴大植」玄彬與外交官「鄭在浩」黃晸珉在片中正打算投入荒漠交涉作戰的樣子。兩人雖然有著共同目標想要拯救人質，但方式卻大不相同，兩人將如何展開合作？



同步公開的預告片也相當精采，「我很清楚，外交部的重要使命其中之一，就是保護本國國民。」外交官鄭在浩在開頭的第一句話已說明必須前往營救人民的任務，許多人質受困在公車上，任何情況下都沒有被釋放的可能性，被綁架後塔利班更宣告24小時後人質就會遭到殺害，外交官黃晸珉按下手錶倒數，展現出時間流失的緊迫感。



而正在當地國情院的要員朴大植則是反問：「如果再出現犧牲者的話，你們能負責嗎？」感覺他與外交官鄭在浩似乎抱持不同立場，預告著兩個人的合作可能不會這麼順利。大植與在浩必須先克服兩人在想法上的差異，更需要共同應對塔利班瞬息萬變的要求，在保全人質的前提下展開特殊的交涉作戰，最終他們如何成功營救人質？姜其永則將演出交涉中最重要的翻譯一角，精通當地語言以及風土人情，也將為緊張的劇情中增添些許趣味。



一個是熟知當地風土人情而主張武力對決的玄彬，另一位是西裝筆挺主張交涉原則的黃晸珉，面對不講道理的塔利班恐怖份子，雙管齊下才是王道！電影《玩命交涉》即將於2023年2月3日全台正式上映。



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