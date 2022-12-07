電影《失控正義》珍榮同時演出不良少年哥哥與弱智弟弟反差超大！澡堂裸身上演動作戲力求完美！

[無雷]電影《失控正義》將於12月9日在台上映，劇情一開頭就主訴個性暴戾的哥哥日祐（朴珍榮飾）刻意進入少年感化院為冤死的弟弟月祐（朴珍榮飾）復仇，同時必須找出弟弟死亡當時的真相。雖是復仇之路卻充滿意想不到的衝擊，最終真兇也令人難以想像，劇情高度反轉卻令人同感悲憤。

珍榮雖出身偶像男團GOT7，但多年前開始參與電視劇演出，即讓許多人對他脣紅齒白的溫柔模樣印象深刻，從《親愛的恩東啊》以及《藍色海洋的傳說》《花樣年華》等等，直到最近的《柔美的細胞小將》系列中的劉八筆一角，更是讓觀眾們將他歸類為暖男無害類的男友。不過在電影《失控正義》中他挑戰的是兩種極端演技，表現也著實可圈可點。



珍榮所演出的哥哥日祐，眼神中充滿怨恨，一看見過往仇人就撲上去扭打的衝動少年，對於要照顧弱智的弟弟與失智奶奶，可能讓他埋怨老天的不公平，也在態度上表現出對弟弟的不耐煩，但接連失去了這兩位至親，也讓他覺得心已死，準備來一場自我毀滅式的復仇。



大家可能很不習慣的就是滿嘴髒話的珍榮，並且因為有許多打鬥場面，一向給人感覺文靜溫柔的珍榮，還得在澡堂裸著上身與其他人進行激烈扭打！比起帥氣的打鬥，珍榮更力求生動寫實的表現，加上澡堂環境濕滑，在金獎武術指導老師引導下，讓珍榮在不受傷的狀態下完美表現出這場戲。



而珍榮的另一個挑戰則是讓觀眾們感受到哥哥與弟弟的反差。哥哥眼神兇狠，為了生計必須在外面從事強制驅離住戶的職業，弟弟月祐智能不足思想較為天真，卻也知道哥哥的辛苦而非常貼心，不想讓哥哥擔心但又期待聖誕節與哥哥共度。想與哥哥聊天說出內心的痛苦，卻含著眼淚說不出口的樣子，讓觀眾們看了也鼻酸。珍榮同時準備兩個角色，也成功演出兩者之間的落差，相當值得一看。



珍榮的復仇之路上還有兩位要角，在感化院內飽受欺凌的金東輝，是弟弟月祐的好朋友，由於月祐死亡當日最密切接觸的人是他，他也提供了哥哥日祐許多重要線索，並且參與日祐的計畫當中。感化院中的輔導老師金永敏，則是主張以諮商來化解少年們內心的仇恨，同樣認識日月兄弟的他，雖想勸退但最後也決定從旁協助日祐。到底最終的真相是什麼？《失控正義》12月9日全台上映。



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