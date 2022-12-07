又一名重磅級明星出走！繼李昇基之後尹汝貞也選擇與HOOK娛樂不續約，旗下一線藝人還剩李瑞鎮&朴敏英

又一位旗下明星選擇離開HOOK娛樂。

最近韓娛圈的熱點話題就是歌手兼演員李昇基與簽收了18年的老東家HOOK娛樂的經濟糾紛，作為頂流歌手的李昇基竟然18年來未拿到一分錢音源收益，在發送了要求公開內部收益明細的內容證明之後，李昇基又向公司提出了解約申請。同時D社又爆料了HOOK娛樂對李昇基的惡劣行為，前經紀人為李昇基鳴不平，稱20年前李昇基就遭到不公平待遇，凌晨被權代表叫去卡拉OK唱歌，而這是權代表的私人聚會而已（李昇基去地方參加演出的酬勞為800-1000萬韓幣/3首歌）。李昇基和經紀人、造型師等人一周的費用只有15萬（韓幣），經費緊張另幾人經常饑一頓飽一頓，李昇基經常不安地詢問「哥，我們的經費還剩多少？」平時連喝咖啡都不被允許買星巴克，種種不公待遇曝光後再次震驚民眾。

5日，又一名旗下藝人與HOOK娛樂合約期滿，並表示不續約，她就是韓國國寶級戲骨尹汝貞。 HOOK娛樂方面透露：「2017年3月起HOOK娛樂和尹汝貞老師開始合作，合約於日前到期，我司將繼續為老師加油，期待她今後有更多的好作品，謝謝老師。」 此前，坊間就傳出過HOOK娛樂和尹汝貞解約的消息，當時HOOK娛樂回應「不是事實」。



其實尹汝貞加盟HOOK娛樂之後資源不算差，拍攝了《那就是我的世界》、《抓住救命稻草的野獸們》、《柏青哥》以及助她成為第93屆奧斯卡金像獎最佳女配的《MINARI》等多部作品，還有綜藝節目《尹食堂》系列和《尹Stay》，這些影視劇和綜藝節目在民眾之間都有不俗的口碑。

不過尹汝貞也曾在節目中公開吐槽HOOK娛樂不公平待遇，自己曾被公司以「年紀大了，不需要禮服」的原因而縮減置裝費，她出席活動的禮服全都自掏腰包購置，另廣大粉絲和民眾震驚不已。

此外，目前HOOK娛樂旗下最出名的藝人還有李瑞鎮、李仙姬、朴敏英。

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