又一名重磅级明星出走！继李升基之后尹汝贞也选择与HOOK娱乐不续约，旗下一线艺人还剩李瑞镇&朴敏英

又一位旗下明星选择离开HOOK娱乐。

最近韩娱圈的热点话题就是歌手兼演员李升基与签收了18年的老东家HOOK娱乐的经济纠纷，作为顶流歌手的李升基竟然18年来未拿到一分钱音源收益，在发送了要求公开内部收益明细的内容证明之后，李升基又向公司提出了解约申请。同时D社又爆料了HOOK娱乐对李升基的恶劣行为，前经纪人为李升基鸣不平，称20年前李升基就遭到不公平待遇，凌晨被权代表叫去卡拉OK唱歌，而这是权代表的私人聚会而已（李升基去地方参加演出的酬劳为800-1000万韩币/3首歌）。李升基和经纪人、造型师等人一周的费用只有15万（韩币），经费紧张另几人经常饥一顿饱一顿，李升基经常不安地询问「哥，我们的经费还剩多少？」平时连喝咖啡都不被允许买星巴克，种种不公待遇曝光后再次震惊民众。

5日，又一名旗下艺人与HOOK娱乐合约期满，并表示不续约，她就是韩国国宝级戏骨尹汝贞。 HOOK娱乐方面透露：「2017年3月起HOOK娱乐和尹汝贞老师开始合作，合约於日前到期，我司将继续为老师加油，期待她今后有更多的好作品，谢谢老师。」 此前，坊间就传出过HOOK娱乐和尹汝贞解约的消息，当时HOOK娱乐回应「不是事实」。



其实尹汝贞加盟HOOK娱乐之后资源不算差，拍摄了《那就是我的世界》、《抓住救命稻草的野兽们》、《柏青哥》以及助她成为第93届奥斯卡金像奖最佳女配的《MINARI》等多部作品，还有综艺节目《尹食堂》系列和《尹Stay》，这些影视剧和综艺节目在民众之间都有不俗的口碑。

不过尹汝贞也曾在节目中公开吐槽HOOK娱乐不公平待遇，自己曾被公司以「年纪大了，不需要礼服」的原因而缩减置装费，她出席活动的礼服全都自掏腰包购置，另广大粉丝和民众震惊不已。

此外，目前HOOK娱乐旗下最出名的艺人还有李瑞镇、李仙姬、朴敏英。

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