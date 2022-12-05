驚悚緊張的《晝盲神探》韓國觀眾滿意度97%！柳海真親授秘訣讓柳俊烈保密到家！12月9日全台上映

《緊急迫降》製作團隊精心打造的年度壓軸驚悚鉅獻《晝盲神探》，上映以來在韓國CGV電影院觀眾滿意度高達97%，口碑沸騰中！《晝盲神探》是部敘述一名盲人針灸師（柳俊烈飾）目睹世子之死後，為了揭開真相而在夜晚中展開生死決鬥的驚悚懸疑巨作！電影的前半段以穩紮穩打的故事情節讓觀眾陷入其中，後半段如暴風般襲來的緊張驚悚氛圍令人冷汗直流！《晝盲神探》12月9日即將在臺上映。

對於驚悚巨作《晝盲神探》的故事靈感，安兌鎮導演表示：「4年前電影公司代表給了我這個提案，希望能以患有『晝盲症』的人物為主角，敘述他目睹祕密後所發生的故事。」後來當導演在苦思背景設定時，發現《朝鮮王朝實錄》〈仁祖實錄〉中對於「昭顯世子」死狀的描述只有短短一段話：「擧體盡黑，七竅皆出鮮血……」這讓導演感到十分好奇，於是就結合「晝盲症」這個元素開始構寫劇本。





《晝盲神探》是柳海真、柳俊烈繼《我只是個計程車司機》、《鳳梧洞戰爭》後，三度合作的作品。對於這次的共演感想，柳俊烈表示：「很高興能再和前輩合作，覺得十分安心，這次前輩還教授我一些他在演技方面、待人處事方面的祕訣，也讓我再度了解到為何前輩會如此受歡迎，令我很感動！和前兩部作品相比，這次我們的角色之間的氛圍很不一樣，在前輩的引領下，我很自然地就投入角色中。」柳俊烈也笑說不能洩露獲得了什麼樣的祕訣：「我很怕會被其他演員們知道！」柳俊烈還透露起初聽到柳海真要演「王」這個角色時很開心，他說：「柳海真前輩飾演『王』這個角色，讓電影擁有更獨特的魅力，不同以往出現過『王』的作品，觀眾一定會很喜歡，會令人有想看的動力！」



日前柳海真在《晝盲神探》試映會上大讚三度合作的柳俊烈成長了不少，他說：「不論是在拍攝時，還是現在看完成品後，我都感受到柳俊烈已成為很穩固的支柱，真的很不簡單！」沒想到一旁的柳俊烈聽到柳海真的稱讚後竟忍不住當場落淚，臺下攝影記者都趕緊捕捉這難得的畫面。而柳俊烈淚灑媒體試映會的插曲，也讓韓國記者封他為「國民愛哭鬼」，柳俊烈坦言自己平常其實不是很常流淚的人，但當聽到柳海真稱讚他時覺得很感動。不過，柳海真事後接受記者訪談時，表示試映會當天並不知道柳俊烈哭了，他說：「我是之後看了新聞才知道的，如果當下知道的話，就能用揪心的眼神看看他了呢！」《晝盲神探》12月9日即將在臺上映。



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