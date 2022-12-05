恩地约定Panda1月14日台北见，送上中文问候影片诉说三年不见思念之情。

女团Apink主唱成员郑恩地，即将於2023年1月14日晚上6点在台大综合体育馆一楼，举行“2023 JEONG EUNJI CONCERT[Travelog] IN TAIPEI”演唱会。恩地并特别为台湾的粉丝Panda拍摄ID影片，更用中文约定跟大家见面：「我们到时见！我爱你们！」

影片中，恩地先跟大家打招呼：「大家好，我是恩地。」感觉既温馨又亲切。之后就开始回忆跟台湾粉丝的互动：「不知不觉已经过了三年时间」并兴奋地提到：「终於能够再次到台湾跟大家见面了！」感受到恩地对於台湾粉丝的想念与热情，让粉丝想起从前跟Apink见面的美好时光。接著恩地就直说：「我非常期待，相信大家都跟我一样吧！」随后表示对於这次的演唱会正在精心准备歌单的安排，显露出对这次演唱会的重视，最后恩地说出演唱会的名称、日期、时间和地点等详细资讯后，更用中文对Panda说：「我们到时见！我爱你们！」展露出恩地宠粉又暖心！



这次演唱会购票福利可抽奖彩排和亲笔签名板，主办提醒Panda们把握在12月11日13:19公开启售日买到心中最理想的演唱会位置。喜爱恩地的Panda们想跟恩地过一个温暖的冬天，千万不能错过恩地为Panda们精心准备的演唱会。





“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”

演出日期：2023年1月14日（六）18:00

演出地点：台大综合体育馆一楼（NTU Sport Center 1F）

演出场地地址：台北市大安区罗斯福路四段1号

全面启售：2022年12月11日 (日) 13:19

售票系统：全台ibon机台及网站 (售票页面建置中)

票价：$5,200 / 3,800 (全区对号入座)

粉丝福利：彩排 / 亲笔签名板 / 台湾限定小卡

主办单位：D-SHOW

协办单位：KULTURE

经纪公司：IST ENTERTAINMENT

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