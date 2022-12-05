惊悚紧张的《昼盲神探》韩国观众满意度97%！柳海真亲授秘诀让柳俊烈保密到家！12月9日全台上映

《紧急迫降》制作团队精心打造的年度压轴惊悚巨献《昼盲神探》，上映以来在韩国CGV电影院观众满意度高达97%，口碑沸腾中！《昼盲神探》是部叙述一名盲人针灸师（柳俊烈饰）目睹世子之死后，为了揭开真相而在夜晚中展开生死决斗的惊悚悬疑巨作！电影的前半段以稳扎稳打的故事情节让观众陷入其中，后半段如暴风般袭来的紧张惊悚氛围令人冷汗直流！《昼盲神探》12月9日即将在台上映。

对於惊悚巨作《昼盲神探》的故事灵感，安兑镇导演表示：「4年前电影公司代表给了我这个提案，希望能以患有『昼盲症』的人物为主角，叙述他目睹秘密后所发生的故事。」后来当导演在苦思背景设定时，发现《朝鲜王朝实录》〈仁祖实录〉中对於「昭显世子」死状的描述只有短短一段话：「擧体尽黑，七窍皆出鲜血……」这让导演感到十分好奇，於是就结合「昼盲症」这个元素开始构写剧本。





《昼盲神探》是柳海真、柳俊烈继《我只是个计程车司机》、《凤梧洞战争》后，三度合作的作品。对於这次的共演感想，柳俊烈表示：「很高兴能再和前辈合作，觉得十分安心，这次前辈还教授我一些他在演技方面、待人处事方面的秘诀，也让我再度了解到为何前辈会如此受欢迎，令我很感动！和前两部作品相比，这次我们的角色之间的氛围很不一样，在前辈的引领下，我很自然地就投入角色中。」柳俊烈也笑说不能泄露获得了什么样的秘诀：「我很怕会被其他演员们知道！」柳俊烈还透露起初听到柳海真要演「王」这个角色时很开心，他说：「柳海真前辈饰演『王』这个角色，让电影拥有更独特的魅力，不同以往出现过『王』的作品，观众一定会很喜欢，会令人有想看的动力！」



日前柳海真在《昼盲神探》试映会上大赞三度合作的柳俊烈成长了不少，他说：「不论是在拍摄时，还是现在看完成品后，我都感受到柳俊烈已成为很稳固的支柱，真的很不简单！」没想到一旁的柳俊烈听到柳海真的称赞后竟忍不住当场落泪，台下摄影记者都赶紧捕捉这难得的画面。而柳俊烈泪洒媒体试映会的插曲，也让韩国记者封他为「国民爱哭鬼」，柳俊烈坦言自己平常其实不是很常流泪的人，但当听到柳海真称赞他时觉得很感动。不过，柳海真事后接受记者访谈时，表示试映会当天并不知道柳俊烈哭了，他说：「我是之后看了新闻才知道的，如果当下知道的话，就能用揪心的眼神看看他了呢！」《昼盲神探》12月9日即将在台上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻