2023喜劇第一砲〜權相佑與吳正世的逆轉人生！電影《SWITCH》身份對調的兩人體驗彼此的生活！台灣預計1月上映

人倫喜劇電影《SWITCH》即將在2023年1月在韓國及台灣上映，可說是為2023年的一開始就帶來喜劇能量，看權相佑與吳正世，以及李珉廷如何度過他們的翻轉人生？

電影《SWITCH》中描述選角時總是第0順位（絕對錄取）的頂級明星朴江，也是公認的異性發電機，享受著華麗的單身生活，在聖誕節時卻迎來了人生180度的大轉變，將由權相佑、吳正世、李珉廷、朴素怡、金俊等共同演出。預計將於1月4日在韓國上映，台灣也將隨後公開上映日期。





權相佑與吳正世本次都將在電影《SWITCH》中挑戰一人分飾兩角，體驗他人極端的兩種人生，最新公開的海報中也可看出兩人身份互換，還寫著「目中無人的頂級明星－極限職業經紀人，人生180度大轉變」。無論是喜劇或是動作片，電視劇或是愛情電影總能完美消化的權相佑，以及每部作品總能發揮超強演技，無人能取代的吳正世，兩位演員將合體發揮最強能量。





原本是擁有非常多的錢並且富有到目中無人的頂級巨星朴江（權相佑飾），以及對於朴江的一舉一動總是無微不至，細心照料的超級經紀人趙允（吳正世飾），截然不同的兩人竟然在某天互換了！趙允成了超級巨星而朴江卻成了他的經紀人，兩人對於彼此的生活都有些尷尬不適應的狀況下，看似一樣的人生又充滿著不同點，到底如何活出別人的人生呢？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞