2023喜剧第一炮〜权相佑与吴正世的逆转人生！电影《SWITCH》身份对调的两人体验彼此的生活！台湾预计1月上映

人伦喜剧电影《SWITCH》即将在2023年1月在韩国及台湾上映，可说是为2023年的一开始就带来喜剧能量，看权相佑与吴正世，以及李珉廷如何度过他们的翻转人生？

电影《SWITCH》中描述选角时总是第0顺位（绝对录取）的顶级明星朴江，也是公认的异性发电机，享受著华丽的单身生活，在圣诞节时却迎来了人生180度的大转变，将由权相佑、吴正世、李珉廷、朴素怡、金俊等共同演出。预计将於1月4日在韩国上映，台湾也将随后公开上映日期。





权相佑与吴正世本次都将在电影《SWITCH》中挑战一人分饰两角，体验他人极端的两种人生，最新公开的海报中也可看出两人身份互换，还写著「目中无人的顶级明星－极限职业经纪人，人生180度大转变」。无论是喜剧或是动作片，电视剧或是爱情电影总能完美消化的权相佑，以及每部作品总能发挥超强演技，无人能取代的吴正世，两位演员将合体发挥最强能量。





原本是拥有非常多的钱并且富有到目中无人的顶级巨星朴江（权相佑饰），以及对於朴江的一举一动总是无微不至，细心照料的超级经纪人赵允（吴正世饰），截然不同的两人竟然在某天互换了！赵允成了超级巨星而朴江却成了他的经纪人，两人对於彼此的生活都有些尴尬不适应的状况下，看似一样的人生又充满著不同点，到底如何活出别人的人生呢？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻