Apink小分队CHOBOM台北见PANDA们！初珑普美超文青，行李箱带书来台！送上「想见你」吐心声！

12月4日傍晚Apink小分队CHOBOM初珑与普美两人在ATT与台湾PANDA们相见欢！两人送上她们在《Copycat》专辑中的歌曲，也准备了许多游戏环节与大家分享她们的小秘密！

初珑与普美穿上了碎花图案的雪纺洋装登场，就像两位小公主一样，让现场粉丝们相当兴奋。睽违3年没能来台跟大家见面，初珑与普美都迫不及待向台湾粉丝们问候，除了带来正式专辑中的歌曲外，也希望大家今日能够留下难忘的回忆。





相信大家都有很多问题想要问初珑以及普美，而她们也用画画的方式一一回答。先请两位各自公开这次来台行李箱的内容物。初珑非常详细地说明自己带了泳衣想与普美一起游泳，不过因为错估台湾的天气，带来了毛毛的长靴，结果天气比她想像中还热，无法派上用场。她还特地带来了腿部保养的相关用品，相当细心。





普美也同样以为台湾天气冷，带来的都是厚重的衣物，让她笑著说自己只好一边流汗一边走在街上。她也透露自己带来了拍摄Youtube影片所使用的摄影机与脚架，也许这次的台湾行会出现在她的频道中！她还带来了4本书，让大家觉得超文青！结果她下一句就说「只翻了3页」，引发全场大笑。





宠粉的CHOBOM也为Panda们带来苦练的中文歌曲「想见你想见你想见你」，让全场的粉丝们感动不已。CHOBOM透过许多游戏与Panda们互动，在安可部份初珑和普美也不忘以小分队形式，为大家唱起熟悉的Apink歌曲「Mr. Chu」和「Everybody Ready」，让全场Panda们再度沸腾，也为她们本次的见面会台北场写下完美句点。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻