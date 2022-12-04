[分集劇情]《財閥家的小兒子》陳導俊與順洋開戰、新項目四面楚歌，牟賢珉帶來難以抗拒的婚約條件！（EP7）

昨晚的第7集收視率衝到16.1%，直逼今年的收視冠軍《非常律師禹英禑》（17.5%），今晚這集更加期待啦！

JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第7集陳導俊向會長攤牌他就是幕後黑手，順洋和導俊的角力正式開始了！



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第7集關鍵內容！



小兒子的真正目的

導俊向陳養喆表明自己就是奇跡投資公司的大股東，目的在於買下順洋集團。 夜深人靜時，導俊身體裡的尹炫優靈魂說出真心話：上一世他和家人都被順洋害慘，這一世也無法和真正的父母團圓，他堅持買下順洋就是要陳家人無法過上舒服日子。



暗中角力：順洋集團vs Miracle投資公司

陳養喆無法理解導俊的行為，一番暴怒後開始把栽培重心轉向長孫陳星俊。 陳養喆以撤資廣告作要挾，命令原本計劃進駐DMC的媒體公司們取消進駐，讓負責DMC項目的Miracle陷入窘境。

因為韓國媒體幾乎全是順洋的客戶，導俊找不到願意入駐的有力公司。 這時吳世炫提醒了他：此刻韓國街頭多的是網咖的招牌，導俊於是打起了吸引遊戲公司、做電競比賽轉播的主意。



牟賢珉的婚約

牟賢珉再次強調她對於導俊事業的重要性：只要和她結婚，就能讓賢誠日報和旗下公司全部入駐DMC。 但導俊並不中計，當面戳穿她的真正詭計：用順洋家最不受重視的小兒子給自己鍍金財閥身份，讓導俊成為她的附屬品。

兩人談判破裂，牟賢珉回去找一開始看不上的陳星俊結婚。 導俊仍對旻渶念念不忘，去她工讀的咖啡廳找人卻不巧錯過。



家族動蕩前夕

陳星俊要了公司股份作為結婚禮物，婚禮即將成為宣佈繼承人的典禮。 順洋二代勾心鬥角之際，陳養喆一人躲在倉庫裡查看體檢結果，原來他腦子裡長了一個難以手術的血管畸形，就像不知何時會爆的炸彈。 （對應到第一集裡會長突然昏倒的劇情！）



下集預告里，陳養喆決定把順洋傳給「比他更能壯大公司的人」，還微笑看向導俊，而陳星俊則在婚禮上暴怒，難道獲得股份的不是星俊，而是上一集剛跟爺爺鬧翻的導俊？ 導俊發現了無需斥鉅資也能買下順洋的方法，但陳華榮中途殺出，警告他不可能成為順洋的繼承人。 第8集將在今晚公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看~



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞