[分集剧情]《财阀家的小儿子》陈导俊与顺洋开战、新项目四面楚歌，牟贤珉带来难以抗拒的婚约条件！（EP7）

昨晚的第7集收视率冲到16.1%，直逼今年的收视冠军《非常律师禹英禑》（17.5%），今晚这集更加期待啦！

JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第7集陈导俊向会长摊牌他就是幕后黑手，顺洋和导俊的角力正式开始了！



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第7集关键内容！



小儿子的真正目的

导俊向陈养喆表明自己就是奇迹投资公司的大股东，目的在於买下顺洋集团。 夜深人静时，导俊身体里的尹炫优灵魂说出真心话：上一世他和家人都被顺洋害惨，这一世也无法和真正的父母团圆，他坚持买下顺洋就是要陈家人无法过上舒服日子。



暗中角力：顺洋集团vs Miracle投资公司

陈养喆无法理解导俊的行为，一番暴怒后开始把栽培重心转向长孙陈星俊。 陈养喆以撤资广告作要挟，命令原本计划进驻DMC的媒体公司们取消进驻，让负责DMC项目的Miracle陷入窘境。

因为韩国媒体几乎全是顺洋的客户，导俊找不到愿意入驻的有力公司。 这时吴世炫提醒了他：此刻韩国街头多的是网咖的招牌，导俊於是打起了吸引游戏公司、做电竞比赛转播的主意。



牟贤珉的婚约

牟贤珉再次强调她对於导俊事业的重要性：只要和她结婚，就能让贤诚日报和旗下公司全部入驻DMC。 但导俊并不中计，当面戳穿她的真正诡计：用顺洋家最不受重视的小儿子给自己镀金财阀身份，让导俊成为她的附属品。

两人谈判破裂，牟贤珉回去找一开始看不上的陈星俊结婚。 导俊仍对旻渶念念不忘，去她工读的咖啡厅找人却不巧错过。



家族动荡前夕

陈星俊要了公司股份作为结婚礼物，婚礼即将成为宣布继承人的典礼。 顺洋二代勾心斗角之际，陈养喆一人躲在仓库里查看体检结果，原来他脑子里长了一个难以手术的血管畸形，就像不知何时会爆的炸弹。 （对应到第一集里会长突然昏倒的剧情！）



下集预告里，陈养喆决定把顺洋传给「比他更能壮大公司的人」，还微笑看向导俊，而陈星俊则在婚礼上暴怒，难道获得股份的不是星俊，而是上一集刚跟爷爷闹翻的导俊？ 导俊发现了无需斥巨资也能买下顺洋的方法，但陈华荣中途杀出，警告他不可能成为顺洋的继承人。 第8集将在今晚公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~



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