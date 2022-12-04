動畫《看臉時代》將於本月（12月）8日公開！原著作家朴泰俊透露「朴玄碩」、「瓦斯科」真人版選角之條件

LINE WEBTOON《看臉時代》改編成動畫將於Netflix公開，也令不少網友好奇：「動畫版之後，或許會有真人版？」



2014 年開始連載、至今於全球累積 87 億觀看次數的高人氣網漫《看臉時代》，以全校最遜的男生「朴玄碩」，一夜之間變成人氣校草為開端，描述各個角色們努力應對各種社會議題，克服衝突、學習成長、達成夢想的故事。中文版由‎此‎觀看。

而改編自同名網漫的動畫《看臉時代》，將於本月（12月）8日通過Netflix公開（港譯：《外貌協會時代》）。雖然畫風有些不同，但故事都在描繪現代社會中存在的「外貌主義」和「物質主義」，將為觀眾們帶來新的發現。

原著作家朴泰俊也接受採訪。他坦言，聽聞自己的作品將製作成動畫，第一個想法是：「要怎麼炫耀呢？這是可以說的嗎？何時才可以完成？」本來以為只要兩個月就可以看到成品，後來才知道需要至少三年的時間…真的很想讓大家知道這個消息！

繼動畫後，或許也有機會看到真人版的影劇作品？對此，朴泰俊有自己的見解：如果讓演技好、知名度高的演員，飾演「瓦斯科」這個單純、無知的角色，感覺很突兀，所以他希望是一位有能力的新人來詮釋，感覺很適合；至於男主角朴玄碩，若是由高知名度、擁有強大票房號召力的超人氣演員來出演，那是再好不過的了。

朴泰俊表示，若能重生依然還是想當「漫畫家」，而且是更有野心、更有熱情地繼續畫下去，因為自己很享受這份工作。至於自己的「終極夢想」是：「畫出聞名世界的漫畫，讓全世界的讀者都能看到。」

最後，朴泰俊不忘再次宣傳《看臉時代》：「這部漫畫已經誕生8年左右了，所以現在看到的動畫故事，都是8年前左右的內容。現在的我已經進步許多，觀看動畫覺得有趣的觀眾，歡迎到LINE WEBTOON觀看最新進度；若看了動畫覺得無聊，那也都只是開胃菜而已，歡迎到LINE WEBTOON追上最新精彩內容。」

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