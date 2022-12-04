[分集劇情]《凍死的戀愛》實境節目結束後真正的愛情正萌芽！永不結束的故事（EP15－16完）

[有雷]《凍死的戀愛》終於隨著戀愛實境節目的結束，劇情也來到最終回。《戀愛的王國2》遭人檢舉製作團隊與參與成員過從甚密，讓李多熙對於前來救火的老友崔始源非常愧疚，始源卻表示並不介意。隨著節目結束，一切都回到了原位，有人迎來嶄新戀情，有人重新思考想要走的路，不過人生就是悲喜結局不斷交錯，只要有人陪你一起進行這永不結束的故事就是幸福。

以下為防雷線



《凍死的戀愛》風波不斷的實境節目《戀愛的王國2》雖然已完成最終選擇，而此時卻有參加者匿名受訪，表示有節目製作人與參賽者發生情侶般的親密行為，麗凜（李多熙飾）認為自己與前來救火的好友載勛（崔始源飾）交往的事實終究會被揭開，相當自責當時的決定，但載勛卻認為自己原本就抱著這份對麗凜的感情而參與節目，表示自己不介意外界批評。



事件的真正主角姜彩璃也像麗凜坦白與節目嘉賓發生一夜情的人其實是自己，參加者之一的棉花糖女孩智完，為了答謝麗凜為她所做的一切而找出了握有證據的人，並將其證據都刪除以及將副本交給了麗凜。事件落幕之後，麗凜遞出辭職信，打算重新思考是否還要繼續製作人的生涯，而載勛也重新接受了醫院的邀請，回到神經外科的醫師之路。

《戀愛的王國2》各參賽者聚集在一起錄製最終回，也對於自己的最終選擇做出說明，節目後也有認真交往的情侶，也有意外心靈相通的新組合，也有人遇見了新的對象，有的人需要重新振作起來。節目結束了，但人生的故事還在繼續寫著。麗凜與載勛也認真地攜手度過每一日。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞