动画《看脸时代》将於本月（12月）8日公开！原著作家朴泰俊透露「朴玄硕」、「瓦斯科」真人版选角之条件

LINE WEBTOON《看脸时代》改编成动画将於Netflix公开，也令不少网友好奇：「动画版之后，或许会有真人版？」



2014 年开始连载、至今於全球累积 87 亿观看次数的高人气网漫《看脸时代》，以全校最逊的男生「朴玄硕」，一夜之间变成人气校草为开端，描述各个角色们努力应对各种社会议题，克服冲突、学习成长、达成梦想的故事。中文版由‎此‎观看。

而改编自同名网漫的动画《看脸时代》，将於本月（12月）8日通过Netflix公开（港译：《外貌协会时代》）。虽然画风有些不同，但故事都在描绘现代社会中存在的「外貌主义」和「物质主义」，将为观众们带来新的发现。

原著作家朴泰俊也接受采访。他坦言，听闻自己的作品将制作成动画，第一个想法是：「要怎么炫耀呢？这是可以说的吗？何时才可以完成？」本来以为只要两个月就可以看到成品，后来才知道需要至少三年的时间…真的很想让大家知道这个消息！

继动画后，或许也有机会看到真人版的影剧作品？对此，朴泰俊有自己的见解：如果让演技好、知名度高的演员，饰演「瓦斯科」这个单纯、无知的角色，感觉很突兀，所以他希望是一位有能力的新人来诠释，感觉很适合；至於男主角朴玄硕，若是由高知名度、拥有强大票房号召力的超人气演员来出演，那是再好不过的了。

朴泰俊表示，若能重生依然还是想当「漫画家」，而且是更有野心、更有热情地继续画下去，因为自己很享受这份工作。至於自己的「终极梦想」是：「画出闻名世界的漫画，让全世界的读者都能看到。」

最后，朴泰俊不忘再次宣传《看脸时代》：「这部漫画已经诞生8年左右了，所以现在看到的动画故事，都是8年前左右的内容。现在的我已经进步许多，观看动画觉得有趣的观众，欢迎到LINE WEBTOON观看最新进度；若看了动画觉得无聊，那也都只是开胃菜而已，欢迎到LINE WEBTOON追上最新精彩内容。」

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