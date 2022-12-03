小說都不敢這麼寫～2022年的IU拿獎拿到手軟，同年奪新女演員賞+音樂大賞：一般人真的做不到！

2008年出道的IU，到2022年已經是出道14年的「老手」了。

以歌手身份站上事業巔峰的IU也活躍在其他領域，出演電視劇、電影、擔任大型頒獎禮主持人，無論是哪一種身份，她都全力以赴，事業全面開花。 今年5月上映的電影《嬰兒轉運站》是IU的大螢幕處女作，她憑藉該作品受邀亮相第75屆坎城電影節，第一次登上國際電影節的紅毯就給外媒留下了深刻的印象。自出道以來，IU似乎每年都在刷新自己的紀錄，譜寫著新歷史，今年也不例外，橫掃各大頒獎禮。



1月8日舉辦的「第36屆金唱片頒獎禮（Golden Disc Awards）」上，IU斬獲數碼音源大賞，同時捧回數碼音源本賞、專輯本賞，將最具分量的三座獎盃攬在懷中。1月23日進行的「第31屆首爾歌謠大賞」上又獲得了最佳音源賞和本賞，笑傲整個頒獎禮。 接下來1月27日舉行的「第11屆GAON CHART音樂頒獎禮」上，IU攬獲本年度歌手獎、數碼音源類1月＆3月＆10月、年度最佳作詞人賞、年度最佳專輯製作賞，頻頻舉起獎盃。



由此開始IU的獲獎之路一路順暢，11月26日舉辦的「2022 MELON MUSIC AWARDS」中，IU榮獲最佳SOLO女歌手、Stage Of Year（年度最佳舞台）、TOP 10等三項大獎。 此外IU還在「韓國大眾音樂賞」、「品牌顧客忠誠度大賞」、「K-GLOBAL HEART DREAM頒獎禮」上捧回多個獎盃。



在歌手本業上大獲成功的IU，「獎杯運氣」延續到了其他領域。 「第27屆春史電影節」和「第42屆韓國電影評論家協會賞」上，IU一舉成為年度最佳新人女演員，影壇事業穩步發展。 剛剛結束的「第43屆青龍電影賞」裡，IU也憑藉《嬰兒轉運站》獲得了「人氣明星獎」，在影壇的人氣與知名度大飛升。



一年的時間中，IU不僅收穫了音樂大賞，還捧回了電影節最佳新人獎，縱觀韓國整個娛樂史都是罕見的事情，IU唱而優則演，唱歌、演戲兩不放，在任何領域都竭盡全力。這一個個獎盃也令粉絲和網友感歎：「不愧是IU」、「全能藝人IU」、「IU有無限可能」、「Rain、嚴正花、張娜拉在各個領域也很出色，但從未在同一年獲得這麼多獎」等。

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