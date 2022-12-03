IVE張員瑛的招黑體質！參加MMA被韓國網友指責不敬前輩：IU獲獎不鼓掌

女團IVE成員張員瑛在MMA年末頒獎禮上的一系列行為遭到了韓國網友們的不滿。

MMA（MelOn Music Awards ）是韓國自2009年起每年都會舉辦的主要音樂頒獎禮，每年都邀請人氣歌手、組合參加，今年也不例外，聚集了（G）I-DLE、IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、STAYC、MONSTA X、TXT、ENHYPEN等愛豆團。 沒想到頒獎禮結束後，張員瑛在活動中的表現就遭到了部分韓國網友的吐槽，韓網上一則題為「張員瑛討厭IU嗎」的帖子火速在各大網站之間流傳開來。



장원영은 진짜 별걸로 다 까이네

공연 넋놓고 보다보면 박수 좀 못칠수도 있지 진짜ㅋㅋㅋ... pic.twitter.com/9AxVETSqLn — 병ኀዞ긩 (@ddongga13) November 28, 2022

從網友貼出的圖片來看，當銀幕上出現IU身影時候，台下的後輩歌手們都紛紛鼓掌以示敬意，鏡頭掃過眾人，只有張員瑛一人未鼓掌。



녻 놓고 보고 있는 원영이~~ pic.twitter.com/ziOXHAJUGl — francetracny (@francetracny) December 1, 2022

除了不給IU鼓掌，大銀幕上出現BTS獲獎消息時，張員瑛依舊沒鼓掌。



當IVE獲獎之後，成員們起立走向舞台中央，前輩MONSA X站起來為她们送上掌聲慶祝時，其他人都鞠躬表達謝意，也只有張員瑛未彎腰。 種種表現被網友貼到了網上，引起熱議，還被網友們吐槽「自己不是焦點的話，她就沒什麼反應」、「太沒有禮貌了」。 也有不少粉絲替張員瑛解釋「只是當時走神而已」、「可能在發呆吧」、「她真的就是招黑體質，做什麼事情都會被罵」、「後來她都有鞠躬啊，只是鏡頭一閃而過而已」等。



其實自從IVE出道之後，作為人氣成員的張員瑛一直處在輿論的風口浪尖，一舉一動都成為焦點，稍有不慎就遭到韓國網民的口誅筆伐。

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