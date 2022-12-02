一副好牌打得稀爛！金秀賢一手建立的經紀公司與金賽綸合約到期，不再續約

童星出身的女演員金賽綸與經紀公司Golden medalist（金牌娛樂）合約到期，雙方不續約。

Golden medalist於12月1日透露與金賽綸的經紀合約已經到期，最終決定不再續約。 Golden medalist是韓流男星金秀賢創建的公司，金賽綸與2020年1月正式加盟，從童星轉為成人演員，原本以為前途一片光明，卻沒想到她會醉酒駕駛，親手毀了自己的前程。

金賽綸是韓娛圈知名童星「三金」（金賽綸、金所炫、金裕貞）之一，她從小就因憑藉與男神元斌合作的電影《孤膽特工》而收穫了許多影迷的喜愛，演技也可圈可點，相信很多人都被她在《孤膽特工》中的演技驚豔到，出道即是巔峰的她也被影壇和廣大影迷給予了更多的希望。 加上金賽綸的顏值也沒讓眾人失望，從小美到大，清新自然甜美，又有演技，相信再磨練幾年，肯定能夠在影視劇圈享有一席之地。



然而這一手好牌卻被金賽綸打得稀爛。 今年5月，金賽綸因醉酒駕駛、撞壞街邊公共設施，導致交通信號燈停擺，周邊商家停電3個多小時，給周圍民眾生活造成極大的麻煩。 隨後金賽綸承認酒駕，並暫停一切娛樂圈活動以示自省，並承諾會負責。 沒過多久，金賽綸又被爆出因賠款掏空積蓄，因為生活拮据而在咖啡店當兼職生，後來韓媒證實了這一消息，另不少喜歡她、支持她的粉絲唏噓不已。

這次與Golden medalist不再續約，金賽綸目前也未傳出加盟其他公司的消息，網友們得知之後表示：「自作孽」、「好可惜」、「前途算是毀了」、「為什麼要酒駕呢，喝酒不開車是常識啊」等。

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