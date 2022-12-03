小说都不敢这么写～2022年的IU拿奖拿到手软，同年夺新女演员赏+音乐大赏：一般人真的做不到！

2008年出道的IU，到2022年已经是出道14年的「老手」了。

以歌手身份站上事业巅峰的IU也活跃在其他领域，出演电视剧、电影、担任大型颁奖礼主持人，无论是哪一种身份，她都全力以赴，事业全面开花。 今年5月上映的电影《婴儿转运站》是IU的大萤幕处女作，她凭藉该作品受邀亮相第75届坎城电影节，第一次登上国际电影节的红毯就给外媒留下了深刻的印象。自出道以来，IU似乎每年都在刷新自己的纪录，谱写著新历史，今年也不例外，横扫各大颁奖礼。



1月8日举办的「第36届金唱片颁奖礼（Golden Disc Awards）」上，IU斩获数码音源大赏，同时捧回数码音源本赏、专辑本赏，将最具分量的三座奖杯揽在怀中。1月23日进行的「第31届首尔歌谣大赏」上又获得了最佳音源赏和本赏，笑傲整个颁奖礼。 接下来1月27日举行的「第11届GAON CHART音乐颁奖礼」上，IU揽获本年度歌手奖、数码音源类1月＆3月＆10月、年度最佳作词人赏、年度最佳专辑制作赏，频频举起奖杯。



由此开始IU的获奖之路一路顺畅，11月26日举办的「2022 MELON MUSIC AWARDS」中，IU荣获最佳SOLO女歌手、Stage Of Year（年度最佳舞台）、TOP 10等三项大奖。 此外IU还在「韩国大众音乐赏」、「品牌顾客忠诚度大赏」、「K-GLOBAL HEART DREAM颁奖礼」上捧回多个奖杯。



在歌手本业上大获成功的IU，「奖杯运气」延续到了其他领域。 「第27届春史电影节」和「第42届韩国电影评论家协会赏」上，IU一举成为年度最佳新人女演员，影坛事业稳步发展。 刚刚结束的「第43届青龙电影赏」里，IU也凭藉《婴儿转运站》获得了「人气明星奖」，在影坛的人气与知名度大飞升。



一年的时间中，IU不仅收获了音乐大赏，还捧回了电影节最佳新人奖，纵观韩国整个娱乐史都是罕见的事情，IU唱而优则演，唱歌、演戏两不放，在任何领域都竭尽全力。这一个个奖杯也令粉丝和网友感叹：「不愧是IU」、「全能艺人IU」、「IU有无限可能」、「Rain、严正花、张娜拉在各个领域也很出色，但从未在同一年获得这么多奖」等。

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