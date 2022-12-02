[分集劇情]《謝幕：樹立而死》假孫子入戲越深越感到不安！最先發現姜河那身份的是家族中的她！（EP8）

[有雷]《謝幕：樹立而死》總是在謊言幾乎快要被戳破時，總能巧妙躲避的姜河那，這次難道無法繼續隱瞞下去了嗎？成東鎰所雇用來尋找真孫子李文成的黑道，覺得事有蹊蹺而發現了真相，決定帶著真孫子前往韓國與奶奶相認！河智苑的閨密好友孝真對她說出了劉在憲其實是為話劇演員，令河智苑相當震驚！

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《謝幕：樹立而死》劉在憲（姜河那飾）在飯店大廳為客人寫藝術字體，遇見了曾請他演出假男友的孝真，為擔心孝真與世妍（河智苑飾）聯繫，於是與她喝了咖啡，也說明自己來此打工是為了存取話劇公演費用。回到家中，二哥世奎（崔代勳飾）也找在憲喝一杯，他因為夾在大哥與世妍中間所以不方便表態，希望在憲能成為世妍真正的家人，即使奶奶走了也能在她身邊幫助她。讓在憲與允熙（鄭知蘇飾）感覺入戲越深越是不安，甚至想早點結束這場戲。



在憲越是這麼想，越覺得希望為奶奶製造真正難忘的美好回憶，奶奶也的確樂在其中，原本覺得已經活夠了，現在卻覺得希望能活得更久一點。允熙回了家一趟，從母親的電腦中發現了大哥世俊仍然對在憲的身份相當懷疑，於是與在憲討論完全不接受遺產是不是太不合常理了？兩人甚至覺得可以先收下等奶奶過世後再歸還。



鄭室長（成東鎰飾）所雇用的黑道認為事有蹊蹺，明明找到了真正的李文成（盧相鉉飾）最後卻說不用帶回南韓，一問之下他發現這才是奶奶的真孫子，於是決定幫他取得假護照，讓他來到南韓與奶奶相認。同時空姐孝真在飛往國外之前來到飯店想與在憲見面，世妍也說想介紹北韓來的弟弟給她認識，兩人這才發現說的是同一個人，孝真卻叫他劉在憲，跟世妍介紹他是位話劇演員，還拿他登台演出的照片給世妍看，世妍驚訝不已，她該如何面對假孫子在憲呢？



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