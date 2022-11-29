她是谁？《财阀家的小儿子》中一登场就引发热议的角色，人美气场强！

《财阀家的小儿子》中这个角色一登场就吸睛无数，她到底是谁？

由宋仲基、李星民、申铉彬领衔主演的《财阀家的小儿子》重磅开播，仅播出3集收视率就已经突破10%，力压同档剧，收视率十分火爆。男主角重生、利用前世的记忆来复仇的爽剧看得观众们欲罢不能。主角阵容的演技不用说，就连配角们各个都浑身是戏，而她一亮相就让观众们眼前一亮，好奇表示「她是谁」。



第5集中自信、大气、野心勃勃的富家千金「毛贤敏」首次出场，她是贤诚日报集团的长公主，也是顺洋集团长孙陈星俊（金南喜 饰）的政治联姻对象。毛贤敏和陈星俊初次见面时就提议两家联姻，吊足了对方的胃口。后来毛贤敏又在电梯里偶遇了陈星俊的弟弟陈导俊，两人从一见面开始就散发出了奇妙的氛围，陈导俊姿势暧昧地帮未来的大嫂摘掉身后的吊牌，此时毛贤敏的脸上洋溢著不该出现的心动的表情。毛贤敏向父亲询问陈导俊，并甩出一句意味深长的「剧本重新编排吧，换掉主人公」，似乎想要把联姻对象从陈星俊换成陈导俊。



外形靓丽，气场强大，自带豪门千金傲娇魅力的毛贤敏让观众们对她产生了浓厚的兴趣，而将毛贤敏这一角色刻画得淋漓尽致的就是女演员朴智贤。 在《喜欢布拉姆斯吗》中朴智贤是那个喜欢温柔长波浪的京湖集团会长的独生女「李情景」。



到了《财阀家的小儿子》，朴智贤依旧是豪门千金，只不过长发换成了齐肩短发，整个人的气场变得淩厉起来。明明是同一个人演的，气质却360度大不同。



今年29岁的朴智贤2014年才凭藉短篇电影《真心》出道，2018年通过恐怖电影《昆池岩》（又译：疯人院逐个捉；鬼病院：灵异直播）打响名号，之后陆续在《喜欢布拉姆斯吗？》、《柔美的细胞小将》中亮相，演什么像什么的扎实演技功底另她收获了广大观众的喜爱。



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