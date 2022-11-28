[分集劇情]《財閥家的小兒子》導俊追查喪母真相，與陳養喆的裂痕越來越深！這一次要直接攤牌了嗎？ （EP6）

原來炫優一家人的不幸都是因為順洋，這就休怪他對新爺爺不留情了啊！

JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第6集裡炫優第二次失去母親，對順洋的憤怒達到頂點！



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第6集關鍵內容！



母親輕生的原因

導俊（炫優）以為留住父親的工作就能挽救母親，然而這一世的母親還是在同一天去世。 炫優調查發現仍然與順洋有關：順洋生活科學圈了一波投資散戶的錢就宣佈倒閉，母親正是被害的投資者之一。

導俊找陳養喆詢問，陳養喆竟完全不把散戶的命當回事，還說導俊也一輩子都不會是平凡小市民、不要貓哭老鼠。 導俊意識到母親是因為中了順洋的圈套而絕望輕生，對順洋的憤怒達到頂點。



新市長背後的人

陳養喆讓陳星俊把新都市開發權拿下，同時阻攔女婿崔昌帝從政。 導俊看準這一缺口，讚助崔昌帝以正直形象競選、讓他徹查濟亞建設貪污瀆職案，果然令崔昌帝成功當上首爾市長，Miracle投資公司也順利以低價收購建設公司。 導俊讚助崔昌帝的條件也是開發權，目前看來是導俊勝出了！



陳養喆派人搜查Miracle投資公司，要求背後大股東出來談話。 沉沉暮色中，來到陳養喆面前的人正是導俊，看來真的要攤牌了！



下集預告裡，導俊直言自己想買下順洋，讓陳養喆瞠目結舌。 崔昌帝對自己的位置感到擔憂，導俊暗示可以幫他爬到無法動搖的高位，難道是當總統？ ！牟賢珉再次向導俊提議合作，導俊感到難以拒絕。 導俊的新都市開發工程出現變數，而陳養喆建議陳星俊一雪前恥，看來爺孫倆要正式開戰了！第7集將在本週五公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看~



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