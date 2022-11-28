[分集剧情]《财阀家的小儿子》导俊追查丧母真相，与陈养喆的裂痕越来越深！这一次要直接摊牌了吗？ （EP6）

原来炫优一家人的不幸都是因为顺洋，这就休怪他对新爷爷不留情了啊！

JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第6集里炫优第二次失去母亲，对顺洋的愤怒达到顶点！



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第6集关键内容！



母亲轻生的原因

导俊（炫优）以为留住父亲的工作就能挽救母亲，然而这一世的母亲还是在同一天去世。 炫优调查发现仍然与顺洋有关：顺洋生活科学圈了一波投资散户的钱就宣布倒闭，母亲正是被害的投资者之一。

导俊找陈养喆询问，陈养喆竟完全不把散户的命当回事，还说导俊也一辈子都不会是平凡小市民、不要猫哭老鼠。 导俊意识到母亲是因为中了顺洋的圈套而绝望轻生，对顺洋的愤怒达到顶点。



新市长背后的人

陈养喆让陈星俊把新都市开发权拿下，同时阻拦女婿崔昌帝从政。 导俊看准这一缺口，赞助崔昌帝以正直形象竞选、让他彻查济亚建设贪污渎职案，果然令崔昌帝成功当上首尔市长，Miracle投资公司也顺利以低价收购建设公司。 导俊赞助崔昌帝的条件也是开发权，目前看来是导俊胜出了！



陈养喆派人搜查Miracle投资公司，要求背后大股东出来谈话。 沉沉暮色中，来到陈养喆面前的人正是导俊，看来真的要摊牌了！



下集预告里，导俊直言自己想买下顺洋，让陈养喆瞠目结舌。 崔昌帝对自己的位置感到担忧，导俊暗示可以帮他爬到无法动摇的高位，难道是当总统？ ！牟贤珉再次向导俊提议合作，导俊感到难以拒绝。 导俊的新都市开发工程出现变数，而陈养喆建议陈星俊一雪前耻，看来爷孙俩要正式开战了！第7集将在本周五公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~



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