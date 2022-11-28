這個問題不能忍！韓佳人曝曾和延正勛大吵一架：他居然讓前輩演員姐姐陪他去買百日紀念戒指

這可是比「蘇子葉爭論」還要嚴重的問題！

美女演員韓佳人作為綜藝節目《我家的熊孩子》特別MC登場，公開了與老公延正勛之間的故事。 但凡提到婚戀關係，韓國人絕對繞不開「蘇子葉爭論」，節目中韓佳人就被問：「朋友兩隻手裡都拎著東西，此時口罩下滑，延正勛幫她戴好，你會怎麼想。 」韓佳人即刻表示：「太奇怪了，她把東西放下自己戴就好啊，不行！」

接著韓佳人就爆料了她曾經和延正勛大吵過一架的故事，「對方是一起合作的前輩演員姐姐，她和我老公很熟，我老公請那位姐姐陪他去挑百日紀念戒指，他倆一起去買了禮物，我真的氣炸了，我知道姐姐是好心，但他（延正勛）即使一個人去買來奇怪的戒指也無所謂啊，為什麼要一起去，我告訴他不喜歡他倆見面 。 」





延正勛和韓佳人夫婦是韓娛圈最具代表性的「鴛鴦夫婦」，韓佳人在20歲那年因拍攝廣告進入娛樂圈，21歲她接演了人生中第一部電視劇《黃手帕》，就在《黃手帕》劇組，她和老公延正勛相識相知相戀。 2005年，23歲、正處於事業上升期的韓佳人義無反顧地嫁給了延正勛，走進了家庭生活。 婚後的兩人始終很低調，韓佳人的重心也從事業移到了家庭上，經常時隔幾年才拍一部作品，從2007年的《魔女幼熙》到2010年的《壞男人》，再到2012年的《擁抱太陽的月亮》，2018年的《情婦》。 近期兩公婆時常做客綜藝節目，沒想到一直被觀眾們奉為女神的韓佳人幽默又風趣，完全打破了神秘氛圍，反轉魅力十分吸引人。



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