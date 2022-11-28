2023年tvN待播好劇！李準基李棟旭李敏鎬多位男神集結，4部劇迎來第2季

除了jtbc之外，tvN也是精品韓劇製造機。

2022年還剩不到50天，2023年tvN為觀眾們準備了這些好作品，今天就和小編一起來看看都有哪些韓劇男神、女神回歸吧！

《問星星吧》

主演：李敏鎬、孔曉振

劇情簡介：兩大韓劇頂流合作，這部劇不紅都天理難容！而且該劇還是孔曉振婚後的首部作品，更加令人期待。 電視劇以宇宙空間站為背景，講述了斥巨資以遊客身份開啟宇宙旅行的婦產科醫師孔龍（李敏鎬 飾）與宇航員伊芙金之間的浪漫愛情故事，並由《雖然是精神病但沒關係》導演+《嫉妒的化身》編劇合作打造，從主演陣容到編劇、導演都是大咖，絕對是2023必追韓劇！



《今生也請多指教》

主演：安普賢、申惠善、河允景

劇情簡介：電視劇改編自人氣同名網漫，講述了每次投胎轉世都會記得前世的女主人公，在轉世第19次時，和前世（第18次轉世）相愛的男人「文瑞夏」重逢後，發生的愛情故事。 申惠善飾演女主角「潘知音」，因一直記得前世記憶，憑藉前世的經驗不斷強大自我，性格沉著、冷靜。 安普賢則飾演男主角、財閥家的兒子「文瑞夏」。 女強男弱的設定十分新穎有趣。



《頭等緋聞》

主演：鄭敬淏、全度妍

劇情簡介：「坎城影后」全度妍亮相小銀幕已然讓劇迷們振奮，加上顏值、演技均在線的實力派鄭敬淏，牢牢抓住了觀眾的視線。 劇情圍繞韓國最優秀的頭牌講師與學生家長之間發生的故事展開，所展開的喜劇羅曼史。 導演柳濟元與編劇楊熙勝這是第三度合作，兩人之前共同打造的再加上《高校處世王》、《Oh！我的鬼神君大人》都反響不錯。



《阿斯達年代記2》

主演：李準基、申世景

劇情簡介：李準基、申世景接替宋仲基、金智媛等人成為了第2部的主人公，新劇的時間軸定為第一季的「十多年後」，圍繞男主角「銀蟾」長大後的故事展開，李準基和申世景分別演繹「銀蟾」與「坦雅」 十幾年後的模樣！觀眾們雖然擔心主角陣容大換血讓人很難投入劇情，但李準基的出演又使大家很期待。



《九尾狐傳1938》

主演：李棟旭、金素妍、金汎

劇情簡介：這是熱播劇《九尾狐傳》的第2季，故事設定在了1938年，講述九尾狐「李硯」（李棟旭 飾）意外捲入某個事件而回到1938年，為了回到有珍愛之人所在的現代，李硯展開了一連串奮鬥。 因《The Penthouse》而人氣大爆的「千老師」金素妍接替第一部女主角曹寶兒擔任主人公，劇裡飾演曾是西方山神的九尾狐「柳紅朱」，後來成為京城最高級料理店的老闆娘，再次見到自己一直無法擁有的李硯后，讓她的生活又有了樂趣。



《驅魔麵館2》

主演：趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭

劇情簡介：第一部原班人馬再聚集！該劇第一部憑藉環環相扣的劇情與意想不到的發展，收視率猛增，刷新了OCN的最高收視紀錄。 第二季延續了第一季的風格，並加入了新的惡鬼，據說眾人的紅色運動服也變成了西服，期待值UP UP！



《朝鮮精神科醫師劉世豐2》

主演：金旻載、金香起

劇情簡介：，故事設定在了朝鮮時期，醫術高明的內醫院醫官「劉世豐」捲入不明陰謀后，被驅趕到一處怪異又美麗的村落，並在和村中人們朝夕相處下，成為真正「心醫」。 這是一部可以輕鬆追劇的下飯劇，氛圍輕鬆、故事治癒，金旻載和金香起化學反應也很強烈。



《青春月譚》

主演：朴炯植、全素妮

劇情簡介：講述了某天突然被指認為是殺害全家兇手的「天才推理少女」和帶著神秘詛咒的「王世子」在人世間絕境時相遇，兩人一見鍾情，互相認定是彼此的救贖者而展開的故事，是一部融合了神秘案件與愛情元素懸疑羅曼史。 朴炯植飾演的王世子「李煥」是個憤世嫉俗、對任何事情都充滿疑心的人，在邂逅了全素妮飾演的性格溫柔、恬靜的「閔在伊」之後，兩人互相依靠、逐漸成長起來。 全新銀幕CP值得期待。



《神聖的偶像》

主演：金旻奎、高甫潔

劇情簡介：該劇改編自人氣網路小說《神像》，金旻奎飾演的「雷姆佈雷瑞」在神界中與魔王戰鬥後，一睜開眼發現自己變成了人界的花美男愛豆，為了適應偶像生活，他和高甫潔飾演的經紀人「金達」，展開了一段搞笑又浪漫的故事。 這真是男神下凡來體驗生活了~



《有院子的家》

主演：金泰希、林智妍（討論中）

劇情：改編自同名懸疑小說，劇情以兩個女人為了尋找幸福人生而奮鬥的過程為主軸，一位試圖找出不安的根源，一位下定決心逃離。



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