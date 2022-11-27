[分集剧情]《冻死的恋爱》崔始源浪漫早餐告白李多熙！电视节目拢是假、始源遭蛋糕砸脸！（EP13－14）

[有雷]《冻死的恋爱》崔始源与李多熙终於决定不再错过彼此，但困难的是即将步入结局的恋爱实境节目《爱的王国2》又该如何收尾呢？意外事件频传必须紧急收尾的节目到最后一刻仍然不平静，李多熙为救人经历人生跑马灯，事后也更珍惜身边的他。

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《冻死的恋爱》下周就要步入大结局，丽凛（李多熙饰）也终於体会到那个身边不可或缺的人就是朴载勋（崔始源饰），看著载勋对别人的体贴，心中自然不是滋味。载勋也贴心为她准备早餐，更向丽凛献上浪漫的告白，让丽凛几乎红了眼眶说不出话。不过载勋也事先表明，节目中《爱的王国》他也不会在镜头前让原定的配对女主角智妍太难看，仍会配对走到最后落幕。



真正陷入了恋爱幸福感的智妍，仍沉醉在载勋的体贴中，载勋在镜头外也向智妍说明了自己的心意，希望智妍有心理准备并且好好完成节目设定。智妍听了相当失望，在最终抉择时，载勋仍依照自己原本的想法与节目走向选择了她，但智妍却直接拿蛋糕砸向了载勋，原本在节目中人气最高的CP却是落得如此结局，使在场的人一阵错愕。



现场除了录制观众们最在意的最终抉择，而却是另一位女性参加者的伤口，从节目一开始就没有被人选择的她，多年来的躁郁症又发作，喝了酒之后坐在阳台边作势轻生。丽凛见状立即冲上她所在位置进行劝说，而在场人员也已做好安全措施，没想到一个不小心竟是丽凛从高处摔落！载勋见状急得紧急将她送医。



丽凛醒来后，诉说自己因为事件当时经历了人生跑马灯，於是决定更珍惜载勋，载勋也将她的家中细心重新布置与清扫，让丽凛相当感动，也正式回应了载勋的告白，不过两人的关系仍对身边亲友们保密到家。《爱的王国2》另一PD姜彩璃又惹事，除了一直想用特殊手段刺激收视率，还与其中一位参赛者滚床单，事件也被人检举至公司，她总是只当作工作没有体会人与人之间的真实情感，《爱的王国2》最终又会如何收尾呢？



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