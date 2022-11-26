世界杯上场20几分钟！「南韩9号」因帅气外貌引发讨论，IG追踪从2万暴涨至58万！

「2022世界杯足球赛」在21日正式开打，相信有不少人最近都在看比赛吧 XD

24日晚间，在「H组」南韩和乌拉圭的比赛中，下半场替补上场的曹圭成（조규성），虽然他上场的时间并不长，但也因为帅气的外貌在韩网引发热烈讨论，「9号球员是谁」还登上了推特热门话题。

韩网友更纷纷表示：「被摄像机拍到的瞬间，确实会发出感叹」、「竟然是98... 年龄差距刚刚好^^」、「正好是韩国人喜欢的脸型」、「看替换选手的时候也一直在想，天啊，那个选手是谁呢」、「我也是一看到就搜索... 长得真帅」、「都在问9号是谁」、「看的时候都说长得帅呢！原来都一样啊」、「长得像爱豆，甚至很有男人味」、「一看到就觉得应该很有人气」等等。

1998年出生的曹圭成身高是188公分，目前现效力於韩国K联赛1球队全北现代汽车，在去年11月被选进韩国国家足球队成员。24日的比赛初登场后，IG 追踪人数也2万多暴涨至58万，对於粉丝暴涨的问题，曹圭成在接受采访时表示：「队友们也一直在说这个，但这并不重要，应该在赛场上展示，但是没能做到，感到很遗憾。」而曹圭成过去比赛的影片，也都被韩网友翻出来，再次引发热烈讨论。

와씨빨 이영상좃되네 9번 조규성 선수란다 pic.twitter.com/HwqjHC8Esh — (@zikkcx) November 24, 2022

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