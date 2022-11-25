《紙房子：韓國篇2》12月9日即將上線！「要讓世人知道誰才是真正的小偷」盜賊團如何逃出生天

《紙房子：韓國篇2》終於要迎來第二季了！《紙房子：韓國篇》以即將南北統一的韓半島為背景，描述一位天才謀略家以及許多位各有特色的盜賊們，面對未知的各種狀況而展開的人質綁架強盜劇集，第二季將有何新的發展？

公開的正式預告裡，受困於統一造幣局中的強盜們似乎遭遇到最壞的狀況，南北聯合對應小組對他們展開了強烈的反擊，並且政治界與經濟界的有力人士們也介入，似乎不在意少數人質的犧牲，受困的強盜們也將有所動搖，而雪上加霜的是強盜團中似乎出現了內鬼，「教授」劉智泰則是要大家停止相互猜疑，「柏林」朴海秀則高喊「這紙房子本來就是民眾們的！」在這樣的混亂中，教授的最後一搏到底是什麼？

隱藏的助手「首爾」林智妍即將在第二季登場，帶來翻拍之外，韓國版本獨特的新內容。柳作家表示，之前所有的強盜們都已經訂好自己的城市稱號，他也煩惱該把「首爾」這個名字給誰？他覺得在原著中出現的傭兵們如果也都有故事的話，應該會很有趣。



作家也說明了「首爾」這個角色的背景，她是連造幣局內的強盜們都不知道的隱藏王牌，給迷失方向的教授帶來了新的突破，以及南北經濟合作會談即將到來，強盜團的成員們各自參與此活動的契機，卻只能在南北分裂的狀況下才可以實現，為這個故事增加更多可看性。

隨著強盜團必須逃出造幣局，而南北聯合對應小組必須抓住他們，以及財經界與政治界的利益衝突，兩方的對峙與槍戰將更加激烈。本季在拍攝手法上也會透過多種方式讓觀眾們感覺劇情相當緊迫，捨不得移開視線。各方勢力的威脅，以及強盜團們隱藏的過去即將被揭露，問題越來越大，緊張的劇情發展令觀眾們相當期待。《紙房子：韓國篇2》將於12月9日在Netflix公開。



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