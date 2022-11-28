2023年tvN待播好剧！李准基李栋旭李敏镐多位男神集结，4部剧迎来第2季

除了jtbc之外，tvN也是精品韩剧制造机。

2022年还剩不到50天，2023年tvN为观众们准备了这些好作品，今天就和小编一起来看看都有哪些韩剧男神、女神回归吧！

《问星星吧》

主演：李敏镐、孔晓振

剧情简介：两大韩剧顶流合作，这部剧不红都天理难容！而且该剧还是孔晓振婚后的首部作品，更加令人期待。 电视剧以宇宙空间站为背景，讲述了斥巨资以游客身份开启宇宙旅行的妇产科医师孔龙（李敏镐 饰）与宇航员伊芙金之间的浪漫爱情故事，并由《虽然是精神病但没关系》导演+《嫉妒的化身》编剧合作打造，从主演阵容到编剧、导演都是大咖，绝对是2023必追韩剧！



《今生也请多指教》

主演：安普贤、申惠善、河允景

剧情简介：电视剧改编自人气同名网漫，讲述了每次投胎转世都会记得前世的女主人公，在转世第19次时，和前世（第18次转世）相爱的男人「文瑞夏」重逢后，发生的爱情故事。 申惠善饰演女主角「潘知音」，因一直记得前世记忆，凭藉前世的经验不断强大自我，性格沉著、冷静。 安普贤则饰演男主角、财阀家的儿子「文瑞夏」。 女强男弱的设定十分新颖有趣。



《头等绯闻》

主演：郑敬淏、全度妍

剧情简介：「坎城影后」全度妍亮相小银幕已然让剧迷们振奋，加上颜值、演技均在线的实力派郑敬淏，牢牢抓住了观众的视线。 剧情围绕韩国最优秀的头牌讲师与学生家长之间发生的故事展开，所展开的喜剧罗曼史。 导演柳济元与编剧杨熙胜这是第三度合作，两人之前共同打造的再加上《高校处世王》、《Oh！我的鬼神君大人》都反响不错。



《阿斯达年代记2》

主演：李准基、申世景

剧情简介：李准基、申世景接替宋仲基、金智媛等人成为了第2部的主人公，新剧的时间轴定为第一季的「十多年后」，围绕男主角「银蟾」长大后的故事展开，李准基和申世景分别演绎「银蟾」与「坦雅」 十几年后的模样！观众们虽然担心主角阵容大换血让人很难投入剧情，但李准基的出演又使大家很期待。



《九尾狐传1938》

主演：李栋旭、金素妍、金泛

剧情简介：这是热播剧《九尾狐传》的第2季，故事设定在了1938年，讲述九尾狐「李砚」（李栋旭 饰）意外卷入某个事件而回到1938年，为了回到有珍爱之人所在的现代，李砚展开了一连串奋斗。 因《The Penthouse》而人气大爆的「千老师」金素妍接替第一部女主角曹宝儿担任主人公，剧里饰演曾是西方山神的九尾狐「柳红朱」，后来成为京城最高级料理店的老板娘，再次见到自己一直无法拥有的李砚后，让她的生活又有了乐趣。



《驱魔面馆2》

主演：赵炳圭、金世正、刘俊相、廉惠兰

剧情简介：第一部原班人马再聚集！该剧第一部凭藉环环相扣的剧情与意想不到的发展，收视率猛增，刷新了OCN的最高收视纪录。 第二季延续了第一季的风格，并加入了新的恶鬼，据说众人的红色运动服也变成了西服，期待值UP UP！



《朝鲜精神科医师刘世丰2》

主演：金旻载、金香起

剧情简介：，故事设定在了朝鲜时期，医术高明的内医院医官「刘世丰」卷入不明阴谋后，被驱赶到一处怪异又美丽的村落，并在和村中人们朝夕相处下，成为真正「心医」。 这是一部可以轻松追剧的下饭剧，氛围轻松、故事治愈，金旻载和金香起化学反应也很强烈。



《青春月谭》

主演：朴炯植、全素妮

剧情简介：讲述了某天突然被指认为是杀害全家凶手的「天才推理少女」和带著神秘诅咒的「王世子」在人世间绝境时相遇，两人一见钟情，互相认定是彼此的救赎者而展开的故事，是一部融合了神秘案件与爱情元素悬疑罗曼史。 朴炯植饰演的王世子「李焕」是个愤世嫉俗、对任何事情都充满疑心的人，在邂逅了全素妮饰演的性格温柔、恬静的「闵在伊」之后，两人互相依靠、逐渐成长起来。 全新银幕CP值得期待。



《神圣的偶像》

主演：金旻奎、高甫洁

剧情简介：该剧改编自人气网路小说《神像》，金旻奎饰演的「雷姆布雷瑞」在神界中与魔王战斗后，一睁开眼发现自己变成了人界的花美男爱豆，为了适应偶像生活，他和高甫洁饰演的经纪人「金达」，展开了一段搞笑又浪漫的故事。 这真是男神下凡来体验生活了~



《有院子的家》

主演：金泰希、林智妍（讨论中）

剧情：改编自同名悬疑小说，剧情以两个女人为了寻找幸福人生而奋斗的过程为主轴，一位试图找出不安的根源，一位下定决心逃离。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻