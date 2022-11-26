【K社韩文小百科】《阳光先生》李秉宪的原型是他！毕生都奉献给了独立运动，明年遗骸返回韩国

人气韩剧《阳光先生》中男主角「崔宥镇」（李秉宪 饰）的原型人物黄基焕的骸骨将回到韩国。

2018年播出的《阳光先生》由李秉宪、金泰梨、柳演锡、卞耀汉领衔主演，讲述了一名奴隶出身的少年崔宥镇，在1871年偶然搭乘军舰前往美国，在机缘巧合下成为美军后，重返祖国驻军时发生的故事。 剧里的「高宥镇」的原型则是为独立运动耗尽一生的爱国义士黄基焕（音译）。 据韩媒透露，2023年将是黄基焕逝世100周年，他的遗骸将被迎回韩国。 据悉2019年「三一运动」100周年之时，韩国国家报勋处就与纽约总领事馆协商想要接回黄基焕的骸骨，但因黄先生没有家人，加上书面资料上的错误，未能在2019年完成此事。 随著韩国新任总统上台，相关事情又一次被提及。



如同《阳光先生》中所描述的一样，黄先生在十多岁时就去了美国，1917年第一次世界大战时，美国成为参战国，黄先生也在此时参军入伍，被派遣到了欧洲战场，当时负责救护重伤者。 一战结束后黄先生受韩国临时政府副主席金圭植（音译）的邀请，成为了临时政府巴黎委员会的书记长。 1919年，当黄先生得知经由俄罗斯和黄海前往英国的韩国劳动者要被送往日本后，说服了英国政府，成功将35名韩国劳动者送去了法国。

1910年-1920年代，黄基焕全身心都投入到了韩国独立运动中，他的生平经历远比《阳光先生》中更加波澜壮阔，在危机四伏的动荡年代中寻找希望。 只是可惜，黄先生并没有像剧中一样遇到知心的爱人「高爱信」，谱写一段刻骨铭心的浪漫爱情，，终身未婚，40岁时因心脏病突发离世。



此外，在《阳光先生》中「崔宥镇」的父母被设定为奴隶出身，这一点则融入了另一位独立运动家崔载亨的身世。

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