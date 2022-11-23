泫雅、Tiffany人手一咖！MZ世代秋冬小眾方包FIND KAPOOR，簡約又百搭日常超實用

「MZ世代」已經成為南韓時尚、流行圈大勢，相當於8年級左右的族群，包含泫雅、宋江等人都是這個世代出生。隨著秋冬的腳步悄悄到來，男孩女孩們身上的配件也開始更新，以「復古、簡約」為名的大旗席捲而來。其中又以在南韓已經賣翻的品牌「FIND KAPOOR」小方包最知名。今年除了推出全新Marty Brick 24包型外，充滿懷舊感的Y2K元素更再度興起。想要在一成不變的工作中找到驚喜嗎？不妨就從自己的命定包開始下手！
盛行在2000年初期，Y2K千禧風潮今年強勢重返。具有科技感的復古元素，與厭世又灰冷的中性色，成功定調FIND KAPOOR今年秋冬系列《I Love My Job》主打風格。全新包款Marty Brick 24，除了有百搭的黑色與棕色可以選擇外，更有幹練感的象牙白與卡其色可供選擇。磚塊般的硬挺外型加上疊搭皮革設計，為整體包款畫龍點睛，大容量可以應付日常使用，在秋冬之際絕對是不用動腦的通勤包款。
早在春夏就已經在南韓掀起潮流的Marty 12系列，主打超迷你的翻蓋小方包外型，是MZ世代最愛的小廢包入門款。不同於耀眼的繽紛夏季，降低飽和度的濁色必須是秋冬唯一解答。酷甜風十足的新色奶油白、棕色適合個性又不想照著規定走的你，薰衣草紫與海軍藍推薦給優雅又內斂的女孩。
另外同樣擁有復古外觀，放大版的Marty 18系列，已經是南韓女星車正元最愛的私服御用包。完美落在腰間的肩帶長度，無論側背或斜背都能拉長視覺效果，不挑人的黑色、咖啡實用色，果然成為南韓KOL熱賣款。至於放假玩樂出遊，就交給Marty B 18迷你棉花糖包來解放雙手！秋冬新增色系一樣將亮度大幅降低，調和成層次感豐富的紫丁香粉、灰、黑白撞色與藍莓色。
RED VELVET Yeri
當然擄獲女神泫雅、少女時代Tiffany與金裕貞最愛的經典的水桶包Pingo 20在2022秋冬系列也沒有缺席，今年一口氣推出萊姆黃、淺粉色、摩卡棕等大勢色，在暖陽的照射下更顯得更加討喜，俐落的無夾層一體設計，更讓內部空間可以靈活運用。
泫雅
少女時代 Tiffany
(G)I-DLE 舒華
另外更不能錯過簡約線條打造出的Marty S 23與Marty 26肩背包款。Marty S 23相較於Marty Brick 24，最大亮點莫過於銜接背袋的金屬扣環，與舒適的圓潤邊角，低飽和的灰藍色、莫蘭迪粉與深咖啡色，在冰冷的辦公環境中，多了些許的安穩寧靜感。Marty 26則持續推出熱賣的黑棕不敗新色，其中黑白撞色的拼接手法，也能依照當天服裝隨意搭配，無論帶上哪咖包，都能成為最時髦的秋日女孩。
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