李升基工作18年「音源收入0元」！D社再公开Hook娱乐权代表爆粗口录音

李升基最近向所属社Hook娱乐发送内容证明，要求透明地公开结算明细。

21日，D社独家报道李升基和Hook娱乐的纷争，提到李升基他自出道以来所赚的音源收入有96亿韩币，工作18年却从未收到过一分钱的结算。



今日（23日）D社的报导中，李升基经纪人进行补充说明：「代表总是洗脑『你是负债歌手』，你的粉丝们不花钱却要求很多。你不是通过其他（演技、综艺）赚很多钱了，歌手活动就当是粉丝福利吧。」如果追究结算的部分的话，就会被斥责，从李升基的立场来看，比起钱他选择不挨駡。经纪人还公开与权代表的对话，包含要经纪人诱导李升基用自己的卡结帐餐费、停车费等，而权代表的衣服则是用公司的法人卡结帐，还指使经纪人跑腿等。

在李升基发布内容证明后，权代表紧急招集理事和经纪人，经纪人为了保护自己也录下音。公开部分对话中，权代表高喊：「（李升基）好像是在发送内容证明，我要赌上我的名字杀死他，我要赌上我的剩下的人生来杀死那个 XXX。」虽然公司理事一直劝阻，但权代表依旧说著：「我要把剩下的人生都用在杀了那小子上。」



关於会计，权代表继续大喊：「XXX（会计组职员）不是因爲不想工作，所以才没做的吗，他明明说要公开的。」之后，李升基的经纪人从位置上站起来，哽咽地说著：「我真的做不下去了，我会出去的，别拦著我，我真的很努力做了，是要沟通所以到这里，我到底做错什么。9年期间我真的很努力，我一直被无视，在大家面前说李升基完蛋了。」安慰经纪人的理事也跟著哭了。

随著李升基出道18年没有得到音源清算的疑惑浮出水面，粉丝近日也在Hook娱乐进行卡车示威。粉丝俱乐部利用5辆卡车展示「李升基18年奴隶合约」、「Hook音源结算0韩元」、「AIREN（粉丝名）支持李升基」、「李升基不是负歌手」等内容，进行了示威。

트럭 시위 시작한 이승기 팬연합 pic.twitter.com/ncrgvG2VK9 — 짤 주워오는 펭귄 (@jjal_penguin) November 22, 2022

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