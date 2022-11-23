还记得「牵手手」可爱画面吗～近日再同框的金南佶& BTS JIN，两年前还只是互相远观的粉丝

还记得几个月前金南佶& BTS Jin「牵手手」的可爱画面吗？既是前后辈又是好友的两人近日再同框啦！我们也藉此回顾一下两人的友谊起源吧！

*前情提要：



Jin与白种元携手YouTube综艺节目《醉中Jin谈》，酿好了酒便找金南佶共三人一同品酒、享用美食。从金南佶与Jin对话，可知两人曾在烤肉店酒后高歌，友谊果然不普通，金南佶听著Jin的Solo曲还开玩笑：「我还以为你自己一个人什么都做不了呢！」



回顾Jin是如何向白种元介绍金南佶的，他可是说「给了我进入演艺圈的灵感」。没错，Jin曾说过自己高中时期，因为看了电视剧《善德女王》中金南佶的表演而有了演员梦，继而考上建国大学电影艺术学系。金南佶听过此事，在不少节目与采访都很感激BTS粉丝爱屋及乌的支持他，更表示自己成了BTS和Jin的粉丝。这样看来，两人俨然是「互相远观的粉丝」。



▼2020年两人还在「互相远观」时，金南佶曾收到Jin拍摄的《DICON》杂志，金南佶频频称赞拍得很好、看好Jin也当演员



金南佶一直想见Jin一面，终於在2020年第34届金唱片典礼上有了机会，但却错过了！幸运的是，金南佶隔年再次担任金唱片颁奖人，和Jin对到眼并打了招呼碰碰拳，画面全被媒体捕捉。虽然当下没要到电话，不过两人还是取得了联系联络至今。



▼《文明特级》谈到金南佶是Jin的梦想起源，以及两人终於见面（已定位12:05）



今年8月，金南佶邀请Jin来到主演的电影《紧急迫降》VIP特映会，两人后台全被纪录。又是抱抱又是牵手手，金南佶提携Jin带他一一认识前辈演员，BTS粉丝都说金南佶实在太亲切，并为《紧急迫降》加油。



▼《紧急迫降》VIP特映会幕后花絮（已定位05:14）



看完最新《醉中Jin谈》两人的同框，粉丝留言表示Jin、金南佶与白种元的组合相当好，觉得Jin和两位忘年之交相处有礼貌却又逗趣，看著相当疗愈。



▼《醉中Jin谈》Jin提到找来金南佶（EP.2 24:45），以及金南佶现身（EP.4全集）





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