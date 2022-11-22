這組合很可以！韓媒報導金智媛將擔任《眼淚女王》女主角，有望與金秀賢搭檔結成夫妻

《來自星星的你》、《愛的迫降》朴智恩編劇的新作《眼淚女王》到底由誰演出似乎一直未定案，主演從IU、金秀賢、朴恩斌，都有傳過，最新消息很可能是金智媛搭檔金秀賢。

根據韓媒《Sports Donga》‎稍早報導，表示經由電視台人員的消息，金智媛收到了《眼淚女王》女主角出演提案，「目前正在做最後調整」。該報導亦提到金秀賢先前已收到男主角提案，金智媛將與金秀賢合作演出夫妻，只不過電視台方面在播出時間等等詳細的編製上尚未確定。



回顧早一點的《眼淚女王》相關報導，本月初《Joy News 24》取得了金秀賢一方的證實，確認金秀賢將演出《眼淚女王》男主角，將繼《來自星星的你》、《製作人》三度合作，該報導亦透露導演為《成為王的男人》、《黑道律師》、《小女子》金熙元。當時網友反應不一，撇除編劇的爭議，有人很期待金秀賢回歸、期待金熙元導演鏡頭下的金秀賢，但也有人擔心劇名看起來是以女主角出發，若男主角啟用金秀賢，女主角該找誰才不會被金秀賢氣場蓋過？



如今傳出女主角是金智媛，有不少網友因此放心，甚至期待值瞬間上升，也對於金秀賢、金智媛與金熙元導演的組合驚喜不已。

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