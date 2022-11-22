这组合很可以！韩媒报导金智媛将担任《眼泪女王》女主角，有望与金秀贤搭档结成夫妻

《来自星星的你》、《爱的迫降》朴智恩编剧的新作《眼泪女王》到底由谁演出似乎一直未定案，主演从IU、金秀贤、朴恩斌，都有传过，最新消息很可能是金智媛搭档金秀贤。

根据韩媒《Sports Donga》‎稍早报导，表示经由电视台人员的消息，金智媛收到了《眼泪女王》女主角出演提案，「目前正在做最后调整」。该报导亦提到金秀贤先前已收到男主角提案，金智媛将与金秀贤合作演出夫妻，只不过电视台方面在播出时间等等详细的编制上尚未确定。



回顾早一点的《眼泪女王》相关报导，本月初《Joy News 24》取得了金秀贤一方的证实，确认金秀贤将演出《眼泪女王》男主角，将继《来自星星的你》、《制作人》三度合作，该报导亦透露导演为《成为王的男人》、《黑道律师》、《小女子》金熙元。当时网友反应不一，撇除编剧的争议，有人很期待金秀贤回归、期待金熙元导演镜头下的金秀贤，但也有人担心剧名看起来是以女主角出发，若男主角启用金秀贤，女主角该找谁才不会被金秀贤气场盖过？



如今传出女主角是金智媛，有不少网友因此放心，甚至期待值瞬间上升，也对於金秀贤、金智媛与金熙元导演的组合惊喜不已。

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