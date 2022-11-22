竟然还有没放出来的惊喜！《机智医生生活》未公开花絮：在拍摄现场庆生、五人帮休息时合唱

近日，《机智医生生活》的工作人员近日在 SNS 上传未公开的花絮。

包含大家一起帮申元浩PD、郑敬淏、金大明庆生的影片，还有五人帮在休息时的合唱，拍摄现场的气氛真的很好啊 >//<

| Hoje recebemos videozinhos inéditos dos bastidores de #HospitalPlaylist. Aproveitem!



Eu quero meu squad de volta! pic.twitter.com/nHC7kb8hV9 — Jung Kyung Ho Brasil⁺⁺ | #Daemuga #MenOfPlastic (@JungKyungHoBR) November 21, 2022

《机智医生生活》系列由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演，以医院为背景，讲述医生、护理师和患者之间，围绕著生命进行拼死奋斗的温馨故事。而99s也在拍摄期间成为好友（还记得初次见面都超尴尬 XD），还还一起拍摄综艺《机智露营生活》和《机智山村生活》，希望之后还有他们的新综艺可以看！



另外，田美都主演的音乐剧《理发师陶德》将在12月1日开演，近日采访她被问到「《机智医生生活》演员是否计划来观看时？」她也回答：「会来吧？会来的。演出还没开始，就让我把演出日期发过去。」期待之后可以看到五人帮的合照啦～！



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