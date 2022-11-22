《财阀家的小儿子》强势开播，3集收视率破10%！部分观众：虽然很有趣，但有「请回答」系列的味道

不愧是韩剧男神之一的宋仲基，新剧一开波就收视率爆棚。

宋仲基的回归剧《财阀家的小儿子》重磅上演，他在剧里饰演了大财阀「顺洋集团」未来资产管理组组长「尹炫优」，只要是老板一家的指示，就不会拒绝，也不会提问，也不会做出判断的忠诚的顺洋人，一直兢兢业业的他最终等来的却是背叛和绑架。 原以为会含冤而死，没想到一睁开眼竟然变成了「顺阳集团」家的孙子「陈导俊」，重生一回一定要找到陷害自己、害死自己的凶手。



宋仲基要颜值有颜值，要演技有演技，从首播开始就大放光芒。 而实力派李星民饰演的「顺洋集团」会长「陈养喆」也张力十足，言行举止都带著上位者的威严以及商人的精明、果决，就连饰演「陈导俊」少年时期的金嫝勋的演技也不容小觑，眼神、动作如同宋仲基附身一般，整个就是小孩子的身体里藏著一个成熟大人的既视感。



《财阀家的小儿子》才播到第3集，全国平均收视率就已经达到10.8%，不仅刷新了自身纪录，还在同档剧中登顶，风评很不错。第2、3集剧情随著成人演员的亮相，复仇故事正式展开。 陈导俊和陈养喆越来越亲密，在此过程中也重新定义了敌友关系，谁是盟友，谁又是敌人，令观众们十分好奇今后故事的发展。 同时，剧情还铺垫了陈导俊和徐旻渶（申贤彬 饰）的感情线。 看到还是大学生的徐旻渶，陈导俊对她产生了浓厚的兴趣。 徐旻渶身为家中世世代代都毕业於国内顶尖大学法律系的法律名门公主，却全身心地抗拒著「特权」，陈导俊告诉她，她所成长的环境本身就是「特权」。



死亡、重生、复仇开始，短短3集就讲清楚了剧情的大致走向，很多观众表示剧情很有趣的同时，也有一部份人觉得剧情展开存在遗憾，他们表示：「虽然还不错，但是有点像《请回答》系列」、「麻烦减少男女主角的感情戏，这样会更好看」、「第4集剧情是关键，千万别崩了」、「 有李星民的场景很像《巨人》，他不出来剧情又有点像《请回答》」等。

《财阀家的小儿子》能否扫清观众们的负面评价，继续收视长虹，让我们一起拭目以待。

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