漫改剧《弱美男英雄》开播！朴志训完美诠释「燕施恩」这角色，精湛演技获好评！

《弱美男英雄》改编自从2018年开始连载的同名网路漫画，由朴志训、崔显旭、洪庆主演。

讲述一名身材矮小又看似纤弱的美少年「燕施恩」，依靠头脑、工具和心理与校园内外的暴力学生战斗，征服丛林世界般的校园故事。

剧中，朴志训饰演「燕施恩」，他利用天生的头脑和道具，压制学校内、外的暴力份子；崔显旭饰演「安秀浩」，拥有直率、自由的灵魂，对学校生活没有太大关心，遇到燕施恩和吴范锡后，一起累积友情；洪庆饰演「吴范锡」，憧憬著逐渐成为「脆弱英雄」的燕施恩和安秀浩，并怀著想要变强的强烈愿望。

18日通过 OTT平台 Wavve 上线（台湾可通过iQIYI爱奇艺观看）后，立即创下2022年收费用户第一的记录。



三人一起克服危机、一起成长的故事，一下子抓住观众的心。而朴志训的演技也获得好评，已经观看《弱美男英雄》的网友们纷纷表示：「演技都疯了，一直看到凌晨」、「因爲叙事一点一点积累起来爆发了！真的很悲伤很凄惨，燕施恩演技真的很好，又哽咽了」、「施恩啊，你做得太好了」、「眼神真的好棒」、「好像很好地诠释了角色，眼神和表情都很好」、「第二季也快来吧」、「因爲舍不得结束，所以一点一点省著看了」等。

-guys guyss keren banget aktingnya Park Jihoon di drama Weak Hero Class 1 pic.twitter.com/XgOItFSgeh — starfess use -star | /unsend for delete menfess (@starfess) November 19, 2022

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