終於知道IVE張員瑛為何這麼瘦了！其他人都在吃宵夜，只有她光看不吃

這是有多大的毅力才能在大家都吃宵夜的時候忍住一口不吃！

最近綜藝節目《出差十五夜》推出了「星船娛樂公司特輯」，星船旗下人氣女團IVE也有份出演，成員們在「詞語接龍」遊戲中勝出，獲得了美味宵夜，有半成品辣炒年糕、零食、桃子、冰淇淋 、咖啡等，十分豐盛。 之後IVE成員們就帶著這些宵夜回到了房間並圍著桌旗吃起來，忙碌之後吃到的辣炒年糕簡直就是人間美味，眾人一邊吃一邊感歎。 然而張員瑛從頭至尾只是看著成員們大快朵頤，中途還誇讚半成品辣炒年糕很便利，之後她一直只喝咖啡，全程沒碰其他宵夜。



相關場景播出後就引來大批網友和粉絲的關注，紛紛表示：「她身材這麼好是有原因的」、「怎麼能管住自己的嘴巴不去吃呢」、「大家一起吃宵夜，根本忍不住啊」等，大讚她毅力驚人。



張員瑛算是新生代女團中人氣最火的一位了，今年才19歲的她身高173cm，但是腿卻逆天的長，身材比例十分搶鏡，尤其是在舞台上唱跳的時候，那雙漫畫腿真的讓人無法忽視。再加上天鵝頸、小蠻腰，完全就是真人版芭比。 前段時間播出的綜藝節目《全知干預視角》裡就播出了她擁有纖細好身材的秘訣，全靠自律和運動獲得。 雖然張員瑛擁有公認的大長腿和黃金比例是眾所周知的事實，但在節目裡看到她練習皮拉提斯的樣子時，還是被她的身材震撼到。



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