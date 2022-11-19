INFINITE圣圭喜迎SOLO出道10周年：「我长得不是很帅但很有魅力！」为粉丝送上治愈抱抱有求必应

韩国实力派INFINITE主唱金圣圭在11月19日与20日两天，於台北TICC举办「KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI」，金圣圭为了呈现最棒的内容，已於17日搭机来台，非常重视粉丝的他，特别不安排任何媒体访问与行程，更在两日的节目中也做了不同的特别安排，让连续参加两天的粉丝也能感到新鲜，可说是相当用心。

圣圭一登场就感谢大家的不离不弃，等待疫情过去仍然热情来到现场参与，今天11月19日也正好是他Solo出道满10年的日子，在舞台上他也献唱了同一首歌曲「60秒」，当时染著一头红发的他还被粉丝昵称为「草莓圭」，不过经过十年，他也从男孩变为当完兵的成熟男子，希望带来更多歌曲并且尽情与粉丝们同乐。



呼应他的歌曲「60秒」，现场提出了四道游戏任务必须在60秒内完成，但难度真的非常高，让圣圭玩30秒就挥手示意想放弃了，还说这是他出道13年以来第一次感到如此屈辱的游戏（需要背对大家扭屁股），不过为了粉丝们他还是努力玩到最后，虽然粉丝们起哄要他穿上老虎睡衣，不过后来圣圭选择戴上了动物头箍摆出可爱表情，完成了惩罚桥段。

圣圭也跟大家分享许多他的二选一，其实他很喜欢自己的正面，但他的专辑封面似乎都是以侧面为主，他自嘲自己「长得不帅但是有魅力」，谦虚表示外型没有什么出色之处，不过<他拥有一双纤纤玉手，手指头的确相当修长就像女生的手一样美。关於发型部分，他则说因为当兵时被迫露出额头，所以让他一退伍就决定要留长头发。



圣圭更从满满的便利贴墙上抽出粉丝来完成她们的心愿，对於每位幸运粉丝圣圭都先送上90度鞠躬并且到舞台边边迎接她们，无论是合唱或是要求拥抱、合影、签名等等，圣圭都非常暖心达成，让粉丝们兴奋得边尖叫边下台。甚至抽到一位第0排的粉丝，远从日本而来，在语言不通的情况下，圣圭还用上了所有自己会的日文问候语，也贴心为粉丝在「圣圭特别市」的护照上签名。



圣圭今日准备了13首歌曲包括「HUSH」、「KONTROL」与近期新歌「SAVIOR」等，可说是诚意满满，始终觉得时隔五年才来到台湾，粉丝们仍然不离不弃，他非常感谢大家，也直说自己真的个性很害羞，不是当艺人的料，总是觉得自己放不开，对大家很抱歉，粉丝们直说他已经很棒了，让大家非常开心能够看到他的演出，也约好以后要更常来台演出。

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