韓藝綜校友相聚！李相二竟忘記李裕英是同班同學，林智妍不留情面吐槽李相二顏值& SUHO歌聲

韓國近期旅遊綜藝「大解放」，其中一檔《真朋理想出發，只去一次的話》讓韓國綜合藝術大學（韓藝綜）10級學生代表李相二，邀請校友們來場MT（Membership Training）般的澳洲之旅。

上月底播出的首集，開場便相當有趣。李相二自言自語被找來的過程，直到李裕英登場。李相二完全忘記兩人出道後見過面，還很開心說：「姐姐妳參加試鏡的時候，我們一起在咖啡廳讀劇本。」李裕英相當傻眼：「8年前？我們去年在頒獎典禮見過面！」



李相二繼續說錯話：「姐姐妳不是在B班嗎？」李裕英倒抽一口氣：「我是A班，你也是A班，我們在同一班。我是不是太沒存在感了？你真的忘記我們同班了嗎？」李相二啞口無言……製作組讓兩人介紹起自己，觀眾這才知道為什麼李相二喊李裕英「姐姐」了，因為李相二是應屆入學，李裕英晚了2年，不過他們都很驕傲自己是「韓藝綜10級傳說」成員。



接著製作組公開李相二大學時期舊照，李裕英一看就笑倒，李相二也尷尬低了低頭。09級的林智妍登場後更是吐槽李相二：「不愧是上了電視，變帥了。」李相二笑到不行，都不知道是褒還是貶。



林智妍的直率不止用在學弟李相二身上，還用在同班同學Suho（金俊勉）身上！林智妍原本興奮的說：「出道後在待機室碰到俊勉的時候覺得很神奇，因為他對我來說就是EXO。」Suho馬上高歌幾句，卻被林智妍冷不防丟一句：「但俊勉當時沒有唱那麼好。」Suho爽快承認但說：「都已經過了10年了……」



雖然林智妍和Suho此時互動像朋友一樣，不過昨（17）日播出的最新EP.4，林智妍坦言和Suho相處很尷尬，因為Suho對她來說就是名人，但不否認在相處之中看見了不同面貌的Suho。

《只去一次的話》集合了以上韓藝綜09級、10級共4名的校友，還有12級的車瑞元，外加非韓藝綜出身的李奎炯一人。而韓藝綜的明星校友不止他們，光09級就有卞耀漢、朴正民與金正賢，10級有金高銀、朴素淡、金聖喆與安恩真，12級也有梁世宗、金建宇與尹宗碩但想都沒想過，李裕英反倒和學姐林智妍比較熟（合拍過《姦臣：色誘天下》），李相二和學長Suho最親呢！

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