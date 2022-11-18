韓業內人士投票「2022最佳電視劇CP」：《非常律師》鯨魚CP&《出走日記》崇拜CP高票勝出，《二十五，二十一》《社內相親》也入選！

從《非常律師禹英禑》的樂觀積極到《我的出走日記》的又喪又療愈，從《二十五，二十一》的青春難忘到《我們的藍調時光》曆經艱辛修成正果，2022也度過了諸多好劇陪伴的一年！

韓國媒體Joynews今年9月底向演藝界業內人士發起問卷調查，請他們選出2022年最佳電視劇CP，參與調查的包括200位娛樂公司和電視台職員、電影電視節目製作人、演藝部記者等等，大家用投票方式選出了各自心中的年度No.1！

1. 《非常律師禹英禑》鯨魚CP



沒有鯨魚的2022是不完整的！這對CP在200位業內人士中獲得61票，毫無懸念當選年度TOP1。 患有自閉症類群但聰明機智的英禑勇敢踏入社會，在工作和情感上磕磕絆絆地成長，溫暖的濬浩欣賞她、給她無限支持與鼓勵，英禑也像貓咪回報貓奴一樣用自己的方式表達愛，怎麼看都讓人好喜歡~

2. 《我的出走日記》崇拜CP（38票）



她無法言說的缺失，只有他最懂！看似放棄努力且毫無交集的兩個人反而成為彼此的救贖，在喪喪的瑣碎日常中醞釀出獨一無二的希望與力量，也帶給觀眾深深的療癒。

3. 《二十五，二十一》白桃CP（33票）



一個是冉冉升起的體育新星高中生，一個是被迫提早踏入社會的大學生，在彼此最困難的時期互相陪伴和鼓舞，也留下青春時代最美好、最難忘的回憶。

4. 《社內相親》始祖鳥CP（*官方名稱是「夏泰CP」，21票）



這對就輕鬆多啦，安孝燮和金世正的主線CP、金旻奎和薛仁雅的副線CP全都又甜又寵，連花絮都含糖量超高~

5. 《黑話律師》李鍾碩❤️潤娥CP（18票）



令人心碎的一對T^T明明那麼努力奔向彼此卻還是迎來這樣的結局，是多少人意難平的BE！

6. 《柔美的細胞小將2》金高銀❤️朴珍榮CP



柔美在與具雄和八筆的兩段戀情中逐漸看清自己，結局還暗示第三季將出現新角色「馴鹿」，大家站哪一邊呢？

7. 《我們的藍調時光》高中生CP



裴賢聖和盧允瑞這兩位新人演員，真的把阿顯和英珠詮釋得恰到好處！這對年輕的情侶真的很有擔當~

8. 《我們的藍調時光》船長❤️海女CP



一開始很多人討厭韓志旼飾演的海女，直到後來原因揭曉時，無不跟著她一起在船長的車裡爆哭T^T也是給人深深感動的一對！

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