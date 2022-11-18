韩艺综校友相聚！李相二竟忘记李裕英是同班同学，林智妍不留情面吐槽李相二颜值& SUHO歌声

韩国近期旅游综艺「大解放」，其中一档《真朋理想出发，只去一次的话》让韩国综合艺术大学（韩艺综）10级学生代表李相二，邀请校友们来场MT（Membership Training）般的澳洲之旅。

上月底播出的首集，开场便相当有趣。李相二自言自语被找来的过程，直到李裕英登场。李相二完全忘记两人出道后见过面，还很开心说：「姐姐你参加试镜的时候，我们一起在咖啡厅读剧本。」李裕英相当傻眼：「8年前？我们去年在颁奖典礼见过面！」



李相二继续说错话：「姐姐你不是在B班吗？」李裕英倒抽一口气：「我是A班，你也是A班，我们在同一班。我是不是太没存在感了？你真的忘记我们同班了吗？」李相二哑口无言……制作组让两人介绍起自己，观众这才知道为什么李相二喊李裕英「姐姐」了，因为李相二是应届入学，李裕英晚了2年，不过他们都很骄傲自己是「韩艺综10级传说」成员。



接著制作组公开李相二大学时期旧照，李裕英一看就笑倒，李相二也尴尬低了低头。09级的林智妍登场后更是吐槽李相二：「不愧是上了电视，变帅了。」李相二笑到不行，都不知道是褒还是贬。



林智妍的直率不止用在学弟李相二身上，还用在同班同学Suho（金俊勉）身上！林智妍原本兴奋的说：「出道后在待机室碰到俊勉的时候觉得很神奇，因为他对我来说就是EXO。」Suho马上高歌几句，却被林智妍冷不防丢一句：「但俊勉当时没有唱那么好。」Suho爽快承认但说：「都已经过了10年了……」



虽然林智妍和Suho此时互动像朋友一样，不过昨（17）日播出的最新EP.4，林智妍坦言和Suho相处很尴尬，因为Suho对她来说就是名人，但不否认在相处之中看见了不同面貌的Suho。

《只去一次的话》集合了以上韩艺综09级、10级共4名的校友，还有12级的车瑞元，外加非韩艺综出身的李奎炯一人。而韩艺综的明星校友不止他们，光09级就有卞耀汉、朴正民与金正贤，10级有金高银、朴素淡、金圣喆与安恩真，12级也有梁世宗、金建宇与尹宗硕但想都没想过，李裕英反倒和学姐林智妍比较熟（合拍过《奸臣：色诱天下》），李相二和学长Suho最亲呢！

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