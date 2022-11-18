年底壓軸最期待！崔岷植、孫錫久、李東輝、許城泰《地下菁英》終於定檔！12月21日正式上線！

今年下半年最受期待的大作之一，Disney+原創系列劇集《地下菁英》（韓原名《Casino》）終於將在12月21日與觀眾們見面了，而四位主要演員們所自帶的獨特氣場也都令大家非常期待。

《地下菁英》描述沒有錢又沒有背景靠山，在菲律賓的賭場成為傳奇人物的男子「車武植」，卻捲入了殺人事件而命懸一線，已沒有退路而賭上了自己性命的強烈故事。特別是韓國國寶影帝崔岷植與2022年大勢演員孫錫久、李東輝的合作，加上以《魷魚遊戲》打出知名度的許城泰，由電影《犯罪都市》第一集的姜允成導演執導首部電視劇作品，讓這部作品在公開前就備受期待。



《地下菁英》中輾轉成為賭場傳奇人物的車武植（崔岷植飾）以及追逐著他的菲律賓首位韓國櫃台人員吳昇勳（孫錫久飾），還有充滿義氣的車武植手下鄭八（李東輝飾），每個角色各自散發著獨特的個性魅力。似乎已經一無所有，走到人生谷底的崔岷植，憑著空手再登人生最高峰，讓大家期待他對這號人物的細膩演技表現，而揭露整起殺人事件，與崔岷植針鋒相對的孫錫久，更吸引觀眾們的目光。充滿義氣守護崔岷植到底的手下李東輝，將如何保護他的老大呢？



《地下菁英》是國寶影帝崔岷植時隔25年選擇出演的小螢幕作品，因此備受期待，而透過《D.P逃兵追緝令》《犯罪都市2》《我的出走日記》等作品深受廣大觀眾們喜愛的孫錫久，也是觀眾們矚目的焦點。加上《請回答1988》《雞不可失》《很便宜，千里馬超市》的李東輝，及《魷魚遊戲》《ADAMAS》《獵首密令》的許城泰，四位演員們的合作想必精彩可期。《地下菁英》12月21日將透過Disney+頻道獨家公開。



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