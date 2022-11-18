日本女生最想嫁的K-POP男愛豆TOP 10：金在中勇奪第一名，BTS中4人上榜！韓網友：請排隊XD

迷妹們是不是都做過嫁給愛豆這種美夢（笑）？

最近日本網站「rankingoo」發起了關於「你最想和哪位K-POP男愛豆結婚？」 的投票活動，共有1295名10代~40代女性網民，一人一票選出了最想嫁的韓國男愛豆。 根據結果顯示這位30代男愛豆甩開火遍全球的人氣愛豆團防彈少年團的成員，位列第一。



第10名是NCT的泰容、第9位是SHINee泰民、第8名是BTS JIN、第7位是BTOB陸星材、第6位是SHINee珉豪、第5位BTS JIMIN、第4位是ASTRO車銀優、季軍是BTS V、亞軍是BTS柾國。



BTS一團就獨佔了4個名額，可見人氣有多火爆。



而眾人矚目的第一名則是金在中！！離開東方神起的金在中已經被韓國各大電視音樂節目封殺，鮮少有機會上節目里打歌，於是就把部份事業重心放到了日本，沒想到在日本重回事業巔峰，收穫了巨大的人氣，更在2019年憑藉《Love Covers》 捧回了「日本唱片大賞」企劃獎。



有韓國網友將相關投票結果放在韓網上，引來不少人的圍觀和討論，有人留言表示：「哈哈哈哈，是不是看臉選的」、「金在中，他都出道多久了啊 人氣還是如此火爆」、「我的前本命和現本命都上榜了哎」、「日本女生請排隊」等。

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